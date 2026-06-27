ادعای ممنوعیت ورود خودروها به تهران تکذیب شد
به گزارش تابناک به نقل از میزان، پلیس راهور تأکید کرد محدودیتهای ترافیکی ویژه مراسم وداع و تشییع «امام شهید»، پس از نهایی شدن طرحهای ترافیکی، بهصورت رسمی و از طریق اطلاعیههای پلیس راهور تهران بزرگ به اطلاع شهروندان خواهد رسید.
به دنبال انتشار مطلبی در فضای مجازی مبنی بر بستهشدن کامل تمامی ورودیهای تهران از روز جمعه و ممنوعیت ورود خودروهای شهرستانی به پایتخت، پیگیریها از پلیس راهور تهران بزرگ نشان میدهد این خبر صحت ندارد.
بر اساس اعلام پلیس راهور تهران بزرگ، تاکنون هیچگونه تصمیمی مبنی بر انسداد کامل ورودیهای تهران یا ممنوعیت ورود تمامی خودروهای شهرستانی به پایتخت ابلاغ نشده است.
پلیس راهور تأکید کرد محدودیتهای ترافیکی ویژه مراسم وداع و تشییع «امام شهید»، پس از نهایی شدن طرحهای ترافیکی، بهصورت رسمی و از طریق اطلاعیههای پلیس راهور تهران بزرگ به اطلاع شهروندان خواهد رسید.