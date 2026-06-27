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پالایشگاه نفت اوکراین در زاپوریژیا هدف قرار گرفت

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور یکی از تاسیسات مجتمع سوخت و انرژی را که در خدمت نیروهای مسلح اوکراین در منطقه زاپوریژیا قرار داشت، هدف قرار دادند.
کد خبر: ۱۳۸۱۷۸۸
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پالایشگاه نفت اوکراین در زاپوریژیا هدف قرار گرفت

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه عصر شنبه با انتشار بیانیه‌ای عنوان کرد: نیروهای مسلح روسیه به یک تاسیسات مجتمع سوخت و انرژی که در خدمت منافع نیروهای مسلح اوکراین در منطقه زاپوریژیا بود، حمله کردند.

بنا بر این گزارش، وزارت دفاع روسیه تاکید کرد: در پی این حمله آتش‌سوزی گسترده‌ای در این تاسیسات رخ داد.

پیش از این گزارش شده بود که نیروهای مسلح اوکراین برای دومین روز متوالی تاسیسات نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا را هدف حمله قرار داده‌اند که در نتیجه آن، ساختمان کارگاه شبکه برق این نیروگاه آسیب دیده است. 

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