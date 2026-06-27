هشدار باهنر به تریبونداران تجمعات
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محمدرضا باهنر در ابتدای نشست خود در خبرگزاری دانشجویان ایران با تشکر از ایسنا برای میزبانی این نشست خبری و حضور نمایندگان رسانهها اظهار کرد: هفته آینده برنامه مفصلی در کشور برای تشییع پیکر رهبر شهید وجود دارد و رسانههای بسیاری آمدهاند تا این رخداد مهم تاریخی را ثبت و ضبط کند. مردم ما نیز عزای سنگینی در وداع با امام شهید خود دارند. انتظار میرود تکتک شهروندان به پاس احترام به خدمات و صلابتهای امام شهید کم نگذارند که حتما کم نمیگذارند. انشاالله این مراسم هرچه باشکوهتر و در محیط امن برگزار شود.
هر دست تجاوزی که به سمت ما دراز شده مقتدرانه قطع شده است
وی در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره انتخاب شیوه مذاکره تاکید کرده این امر به هیچوجه به معنای تسلیم در برابر آمریکا نیست اما برخی افراد سخنانی بر زبان میآورند که دشمن را در توهم وجود اختلاف و انشقاق در کشور فرو میبرد، گفت: اگر پیروزیها و موفقیتهایی داریم، اگر دشمن تا دندان مسلح حملات ناجوانمردانه و بدون دلیلی به ما انجام دادند اما یک مثلث تشکیل شد که یک طرف آن نیروهای مسلح هستند. در همه کشورها استراتژی نیروهای مسلح این است که دشمن امشب حمله میکند؛ بنابراین همواره آمده هستند. در طول این ۴۷ سال ما هیچگاه آغازگر جنگی نبودیم اما هر دست تجاوزی که به سمت ما دراز شده مقتدرانه قطع شده است.
همه میدانیم دشمن قابل اعتماد نیست
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ضلع دیگر این مثلث را دیپلماتها دانست و افزود: همه میدانیم دشمن قابل اعتماد نیست. میبینیم که ۲۴ ساعت نمیگذرد که ترامپ کاملا حرفهای متضاد میزند. دیپلماتهای ما با همه توان در میز مذاکره و براساس بیاعتمادی کامل حاضر هستند. ضلع سوم این مثلث نیز مردم هستند که امام شهید ما در روزهای آخر عمر پربرکت خود فرمودند خداوند این ملت را مبعوث میکند.
باهنر با اشاره به ۱۱۰ شب حضور مردم در خیابانها، گفت: این پدیده بسیار مهمی است و میتوان گفت ما هنوز این ملت را خوب نشناختهایم. مردم باوجود همه مشکلات یکپارچه و با همه توان پای ایران ایستادهاند. این مثلث بسیاری از محاسبات دشمن را تغییر داد. دشمن از روز اول فهمید ماندن نظام به میزان ارتباط امت با امام بستگی دارد.
دشمن همه ترفندهای خود را برای خسته کردن و ناامید کردن مردم به کار برده است
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه دشمن همه ترفندهای خود را برای خسته کردن و ناامید کردن مردم به کار برده است، افزود: جنگ ترکیبی، جنگ شناختی و جنگ رسانهای دشمن برای خسته کردن مردم و دل کندن آنان از نظام است اما مردم ما تا پای جان و تا آخرین قطره خون پای استقلال نظام اسلامی و یکپارچگی ایران ایستادند. این بعثت خیلی خوب جواب داد. دشمن به هیچکدام از اهداف خود نرسید و در خیلی از میدانها مجبور به عقبنشینی شد.
اینکه عدهای جلوی وزارت خارجه تجمع کنند چرا مذاکره میکنیم، قابلقبول نیست
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با تاکید بر اینکه دشمن در همین موقعیت در تلاش است جامعه را دستهدسته کند، افزود: افرادی با جنگ یا مذاکره مخالفت میکنند اما باید مراقب باشیم که حرفهای تفرقهافکن در جامعه نزنیم. اینکه عدهای بروند جلوی وزارت خارجه تجمع کنند چرا مذاکره میکنیم، قابلقبول نیست. این مثلث تحت نظارت و رهنمودهای رهبری کار را پیش میبرند و ما باید به آنان اعتماد کنیم.
گاهی دشمن کارهایش را با واسطه افرادی انجام میدهد که خودشان نمیدانند تحت تأثیر چه تحریکاتی هستند
باهنر در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره حملات برخی تریبوندارها به رئیسجمهوری پس از امضای توافقنامه، گفت: کسانی که نقد میکنند را نمیخواهیم خدای ناکرده متهم کنیم وابسته، جاسوس یا تفرقهانداز هستند. البته ممکن است گاهی دشمن بخواهد کاری انجام دهد و با دو واسطه، سه واسطه یا چهار واسطه آن را پیش ببرد و فردی که در انتهای این زنجیره قرار دارد، اصلاً نداند تحت تأثیر چه تحریکاتی این کار را انجام میدهد.
وی افزود: ما باید این اعتماد را داشته باشیم که رسانه ملی، رسانههای گروهی، منابر و تریبونهای ما این موضوع را تبیین کنند که کار در مجموع با انسجام، هماهنگی، همراهی و مدیریت در حال انجام است.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: مقام معظم رهبری در بیانیهای که صادر فرمودند، نکات زیادی مطرح کردند؛ ایشان فرمودند علیالاصول با این تفاهمنامه موافق نبودم، اما زمانی که شورای عالی امنیت ملی این مسیر را تصویب کرده است، نظام حکمرانی بهصورت طبیعی و ساختارمند در حال انجام وظایف خود است.
به مسئولان اعتماد داریم، اما نظارت عامه رهبری و مردم نیز وجود دارد
باهنر ادامه داد: شورای عالی امنیت ملی وظیفه دارد مسائل را رصد کند و امور را پیش ببرد. از سوی دیگر، رهبری نیز نظارت دارند و مردم هم ناظر هستند. اگر خدای ناکرده جایی اشتباه، قصور یا انحرافی رخ دهد، جلوی آن گرفته خواهد شد. بنابراین نظام در حال حاضر بهصورت طبیعی و ساختارمند کار خود را دنبال میکند؛ به مسئولان اعتماد داریم، اما نظارت عامه رهبری و مردم نیز وجود دارد. ممکن است عدهای بگویند با مذاکره مخالف هستند یا دیدگاههای دیگری داشته باشند. حتی در برخی تجمعها دیدهام که هر روز نام فردی را مطرح میکنند و خواستار برخورد با او میشوند. از این طرف و آن طرف اظهاراتی مطرح میشود که اینها در نهایت میتواند جامعه را تکهتکه کند.
کسانی که مقابل مجلس یا وزارت خارجه تجمع میکنند و تریبونی در اختیار دارند، حواسشان جمع باشد
وی تصریح کرد: دشمن پاشنه آشیل این نظام را بهخوبی شناخته که همان تکهتکه کردن جامعه و جدا کردن مردم از یکدیگر است. این نکته را درست فهمیده، اما ماهیت مردم را درست نشناخته است. مردم با وجود همه مشکلات و نقدهایی که ممکن است داشته باشند، پشت سر ایران مستقل، ایران یکپارچه و ایران اسلامی ایستادهاند و خواهند ایستاد. کسانی که بعضاً اعتراض میکنند، مقابل مجلس یا وزارت امور خارجه تجمع میکنند یا تریبونی در اختیار دارند، باید حواسشان جمع باشد؛ باز هم تأکید میکنم که نمیخواهم آنها را مستقیم به کارشکنی متهم کنم اما ممکن است با دو واسطه، سه واسطه یا چهار واسطه کاری را انجام دهند که دشمن خواهان آن است؛ بنابراین باید نسبت به این موضوع هوشیار باشند.
دشمن پاشنه آشیل ما را بهخوبی تشخیص داده و تلاش میکند وحدت را بر هم بزند
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به پرسشی درباره نقش حوزویان و دانشگاهیان در حفظ اتحاد ملی و نیز مخالفت برخی جریانها با مذاکرات، با بیان اینکه «امام راحل و شهیدان بارها بر نقش مردم تأکید کردهاند و این مسئله در سایه انسجام و اتحاد ملی محقق میشود و مقام معظم رهبری نیز همواره بر اهمیت وحدت و انسجام ملی تأکید داشتهاند»، اظهار کرد: وحدت و انسجام ملی مهمترین و اصلیترین مسئله کشور است. دشمن پاشنه آشیل ما را بهخوبی تشخیص داده و تلاش میکند این وحدت را بر هم بزند.
از رسانه ملی تا خطبای نمازجمعه، حوزویان و دانشگاهیان حواسشان جمع باشد آب به آسیاب دشمن نریزند
باهنر ادامه داد: تریبونداران از رسانه ملی گرفته تا رسانهها، صاحبان کرسیهای تدریس، خطبای نماز جمعه، حوزویان و دانشگاهیان باید حواسشان جمع باشد که مستقیم یا غیرمستقیم آب به آسیاب دشمن نریزند. هر نکته و هر جملهای که بخواهد انسجام ملی را بر هم بزند، جامعه را دچار شکاف کند و مردم را تکهتکه کند، حتماً خلاف منافع ملی است.
نظارت مقام معظم رهبری، نظارتی مقتدرانه، عالمانه و عادلانه است
وی تصریح کرد: نظارت مقام معظم رهبری، نظارتی مقتدرانه، عالمانه و عادلانه است و هم مردم تحت هدایت رهبری آماده حضور در میدان هستند. بنابراین نباید تصور کنیم که با برخی اظهارات بتوان بخشی از جامعه را بیجهت تقویت یا بخشی دیگر را بیدلیل تضعیف کرد.
هر کسی باید پیش از بیان هر سخنی به آن فکر کند
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: مقطع فعلی از حساسترین مقاطع و برهههای کشور است و هر کسی باید پیش از بیان هر سخنی به آن فکر کند؛ اینکه آیا این کلام به تقویت انسجام ملی کمک میکند یا موجب تضعیف آن میشود؛ همه باید نسبت به این مسئله هوشیار باشند.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در پاسخ به پرسشی درباره اینکه بهزعم کارشناسان ممکن است پس از پایان ۶۰ روز وارد جنگ با آمریکا شویم و اینکه از نظر وی چقدر این امر محتمل است، یادآور شد: ما دو تجربه داریم. از یک طرف تحلیلهای ما این است حملهکنندهها به ایران منتظر اهدافی بودند که به هیچکدام از آنها نرسیدند. در اوایل انقلاب زمانی که عملا هیچ نداشتیم صدام به ما حمله کرد و بعد هم به لشکریان خود وعده داد سه روز دیگر در تهران سخنرانی میکنم.
دشمن ذرهای عقل داشته باشد جنگ دیگری راه نمیاندازد
وی ادامه داد: این آقایان هم گفتند به ایران حمله، چند نفر را ترور و چندجا را هم بمباران میکنیم و بعد مردم به خیابان میآیند و نظام را عوض میکنیم اما به هیچکدام از اهداف خود نرسیدند. مباحث جدید نیز مثل تنگه هرمز هم مطرح شد. ایران توانست به دنیا حالی کند تنگه هرمز برای ایران و عمان است و ما دو کشور در زمینه مدیریت آن تصمیم میگیریم. اگر ذرهای عقل در دشمن وجود داشته باشد تحلیل ما این است که به هیچ وجه جنگی دیگر علیه ما راه نمیاندازند.
دشمن دیگر خواب آشفته تصرف جزایر ایرانی را هم نمیبیند
باهنر با تاکید بر اینکه دشمنان این روزها حتی خوابهای آشفتهای مثل تصرف جزایر ایرانی که پیشتر در سر داشتند را هم نمیبینند، تصریح کرد: خوابهای قبلی آنان هم تعبیر نشد. تحلیل ما این است جنگی دیگر رخ نمیدهد. شاید در مرزها چند موشک پرتاب شود اما دو طرف تاکید دارند آتشبس نقص نشده است. تاکتیک نیروهای مسلح ایران این است که هرشب ممکن است دشمن حمله کند و هر دستی که به تجاوز علیه ایران دراز شود قطع میکنند.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه از نگاه وی انتقام خون شهدا چه میشود، گفت: الان وارد این مسائل شدن درست نیست. مهمترین موضوع ما انسجام ملی است. اینکه بخواهیم بگردیم که در طول این ۴۰ سال چه کار کردهایم ممکن است خود هم چند اشتباه داسته باشم.
اینکه کاغذهایی دست میگیرند و میگویند فلانی باید اعدام شود، خلاف وحدت ملی است
وی در ادامه با اشاره به تجربه خود از حضور در تجمعات شبانه افزود: در برخی میدانها کاغذهایی دست میگیرند و میگویند فلانی باید اعدام شود. داستان حسن روحانی چه شد؟ داستان محمود احمدینژاد چه شد؟ این افراد با چنین اقداماتی در تجمعات تلاش میکنند جامعه را به چند بخش تقسیم کنند. ما شهدای بسیاری در طول انقلاب داشتهایم ما از توانمندی دانش هستهای ایران نگذشتیم. امروز کاربرد فناوری هستهای در کشاورزی، داروسازی و صنعت بر کسی پوشیده نیست.
نماینده ادوار مجلس با تاکید بر اینکه امروز متوسط سن دانشمندان هستهای اروپا بین ۵۵ تا ۶۰ سال است، گفت: در عینحال متوسط سن دانشمندان هستهای ایران زیر ۳۰ سال است. ۱۵ تا ۲۰ دانشمند را شهید میکنند اما ایران دانشمندان هستهای بسیاری دارد که شب و روز کار میکنند. حاکمیت باید از نقاط مثبت استفاده کند. از توانمندیهای فکری حداکثر استفاده را کنیم تا شهروندان باهم منسجم باشند.
سیستم اطلاعاتی و ضداطلاعاتی کشور نیازمند یک بازنگری جدی است
باهنر در پاسخ به پرسشی درباره نقاط ضعف و قوت مدیریت سیاسی و دیپلماسی در جنگ اخیر، اظهار کرد: در سیستم اطلاعاتی کشور، با وجود واحدهای متعدد از جمله وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، ناجا و سایر مجموعهها که همگی زحمت میکشند و عمدتاً از سربازان گمنام هستند، نیازمند مدیریت واحد برای هماهنگی میان این مجموعهها هستیم تا در کارها تداخل نداشته باشند.
وی افزود: نمیگویم این مجموعهها ادغام شوند، بلکه معتقدم مأموریت هر یک باید کاملاً مشخص و تعریفشده باشد. سیستم اطلاعاتی و ضداطلاعاتی کشور نیازمند یک بازنگری جدی است؛ البته این بازنگری به معنای انحلال یا ادغام نیست، بلکه به معنای تعریف روشن مأموریتها و نحوه همکاری میان آنهاست.
یارانه انرژی که به مردم داده میشود بهشدت ناعادلانه است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از این نشست خبری تاکید کرد: بارها گفتهام امروز باوجود همه مشکلات اقتصادی و فشارهایی که بر مردم وارد میشود، سالانه حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیارد یورو انرژی در کشور مصرف نمیکنیم، بلکه آن را به آتش میکشیم؛ این یارانهای است که به مردم داده میشود اما بهشدت ناعادلانه است؛ زیرا هرکس بیشتر مصرف میکند، بیشتر از یارانه بهرهمند میشود و هرکس کمتر مصرف میکند، سهم کمتری میبرد؛ این وضعیت باید مدیریت و کنترل شود. ما اساساً نیازی نداریم این حجم از انرژی را در کشور هدر دهیم و باید از این منابع به شکل بهتری استفاده کنیم.
دولت در شرایط دشوار ایران را اداره کرد و باید به او دست مریزاد گفت
باهنر با بیان اینکه «برخی دولتها نفت زیادی فروختند، اما صرفاً منابع را مصرف کردند و امروز دولت، باوجود همه مشکلات و گرفتاریهایی که برای مردم به وجود آمده، ایران را در شرایط دشوار اداره کرده است و باید به او دستمریزاد گفت»، اظهار کرد: در برخی کشورها تنها با یک هفته جنگ، عدهای به فروشگاهها هجوم میبرند و غارت و دزدی شکل میگیرد، اما در کشور ما امور اداره شد و دولت زحمات زیادی کشید.
برآوردها از خسارتهای جنگ متفاوت است
وی تصریح کرد: پس از پایان جنگ، بازسازی خسارتها نیازمند مدیریتی بسیار قدرتمند و منابع مالی فراوان است. دولت اکنون با بیش از هزار همت کسری بودجه مواجه است و باید منابع درآمدی جدید را کشف کند؛ منابع فراوانی در کشور وجود دارد که باید بالفعل شوند تا امور سامان بهتری پیدا کند. برآوردها درباره خسارتهای جنگ متفاوت است؛ برخی خسارتهای مستقیم را حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار ارزیابی میکنند و برخی نیز با احتساب عدمالنفعهای آینده، از ارقام تا ۳۰۰ میلیارد دلار سخن میگویند. بازگشت پتروشیمیها، فولاد، زیرساختها و سایر بخشها به شرایط عادی زمانبر خواهد بود، اما امکانات لازم برای این کار وجود دارد.
سه قوه باید باهم کشور را اداره کنند، نه علیه یا در مقابل یکدیگر
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در پایان با تاکید بر اینکه سه قوه باید با هم کشور را اداره کنند نه در مقابل یکدیگر، گفت: دولت و مجلس نباید در برابر هم قرار بگیرند و قوه قضائیه نیز نباید در برابر آن دو و مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقابل این سه قرار بگیرد. اگر موتورهای یک هواپیمای چهارموتوره در دو جهت مختلف حرکت کنند، نخستین نتیجه آن نابودی هواپیما خواهد بود. سه قوه باید باهم کشور را اداره کنند، نه علیه یا در مقابل یکدیگر.