ادعایی درباره برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا در دوحه
منابع الحدث ادعا کردند که مذاکرات ایران و آمریکا درباره داراییهای بلوکه شده ماه ژوئیه در دوحه برگزار خواهد شد.
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به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز،، منابع الحدث ادعا کردند که مذاکرات ایران و آمریکا درباره داراییهای بلوکه شده ماه ژوئیه در دوحه برگزار خواهد شد.
به گفته این منابع، پاکستان میزبان مذاکرات ایران و آمریکا درباره برنامه هستهای خواهد بود.
این منابع جزئیات بیشتری اعلام نکردند.
گفتنی است اولین دور از مذاکرات ایران و آمریکا برای دائمی کردن توافق به دست آمده میان تهران و واشنگتن در بورگن اشتوک سوئیس برگزار شد.
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