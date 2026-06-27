صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ادعایی درباره برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا در دوحه

منابع الحدث ادعا کردند که مذاکرات ایران و آمریکا درباره دارایی‌های بلوکه شده ماه ژوئیه در دوحه برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۱۷۸۵
| |
1384 بازدید
ادعایی درباره برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا در دوحه

به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز،، منابع الحدث ادعا کردند که مذاکرات ایران و آمریکا درباره دارایی‌های بلوکه شده ماه ژوئیه در دوحه برگزار خواهد شد.

به گفته این منابع، پاکستان میزبان مذاکرات ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای خواهد بود.

این منابع جزئیات بیشتری اعلام نکردند.

گفتنی است اولین دور از مذاکرات ایران و آمریکا برای دائمی کردن توافق به دست آمده میان تهران و واشنگتن در بورگن اشتوک سوئیس برگزار شد.

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران آمریکا مذاکره مذاکرات ایران و آمریکا تفاهم نامه اسلام آباد
۱۰۰۰ کارشناس آمریکایی برای رقیق سازی اورانیوم باید به ایران بروند/ مذاکرات فنی چالش برانگیزتر از تفاهم اولیه است
ایجاد مسیر دریایی جدید از سوی آمریکا در تنگه هرمز؛ مذاکرات جدید ایران و آمریکا در قطر
چرا به مصر می‌گویند Egypte ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ونس: آمریکا مایل است روابط خود با ایران را تغییر دهد
هشدار باهنر به تریبون‌داران تجمعات
ترامپ: متن تفاهم‌نامه را در نشست خبری می‌خوانم
صرف شدن پول‌های بلوکه شده برای خرید غلات از آمریکا؟!
روایت عضو هیئت مذاکره‌کننده ایران درباره مذاکرات
روایت وال‌استریت‌ژورنال از حضور بازرسان آژانس در ایران
ادامه خیالبافی‌های ترامپ درباره ایران!
متن یادداشت تفاهم اسلام‌آباد بین ایران و آمریکا
مقام آمریکایی: آماده کاهش تحریم‌ها علیه ایران هستیم
توقف نشست چهارجانبه ایران با امریکا پس از ۸۰ دقیقه
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
زمان گرانی نان نبود/ سازمان برنامه نمی‌تواند یارانه نان را تأمین کند / فشار نباید از جیب مردم جبران شود  (۳۱۱ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۵۳ نظر)
دهک‌های بالا به نفع دهک‌های پایین حذف شوند  (۱۸۷ نظر)
ساعت بازی ایران و مصر به وقت تهران  (۱۵۳ نظر)
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟  (۱۴۹ نظر)
پایان کابوس تخلیه اجباری/ تمدید خودکار اجاره با مهر تأیید سران قوا  (۱۱۵ نظر)
از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟  (۱۱۴ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است  (۸۸ نظر)
پیام پرویز پرستویی به مزدک میرزایی  (۸۶ نظر)
تساوی ایران و مصر در گام آخر؛ صعود به اما و اگر کشید/ پنالتی از دست رفته و گل مردود علیه آرزوهای ایرانی + فیلم  (۸۲ نظر)
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند  (۸۰ نظر)
اختلال بانکی، گرفتاری مردم و یک پرسش جدی/ آیا پای نفوذ در میان است؟  (۷۷ نظر)
لحظات شلیک از پشت صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران را ببینید  (۷۴ نظر)
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف  (۷۱ نظر)
tabnak.ir/005nSr
tabnak.ir/005nSr