منابع الحدث ادعا کردند که مذاکرات ایران و آمریکا درباره دارایی‌های بلوکه شده ماه ژوئیه در دوحه برگزار خواهد شد.

ادعایی درباره برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا در دوحه

به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز،، منابع الحدث ادعا کردند که مذاکرات ایران و آمریکا درباره دارایی‌های بلوکه شده ماه ژوئیه در دوحه برگزار خواهد شد.

به گفته این منابع، پاکستان میزبان مذاکرات ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای خواهد بود.

این منابع جزئیات بیشتری اعلام نکردند.

گفتنی است اولین دور از مذاکرات ایران و آمریکا برای دائمی کردن توافق به دست آمده میان تهران و واشنگتن در بورگن اشتوک سوئیس برگزار شد.