وقوع زلزله ۶ ریشتری در افغانستان

به گزارش تابناک به نقل از بیزینس استاندارد، مرکز لرزه‌ نگاری اروپا- مدیترانه (EMSC) امروز شنبه اعلام کرد که زمین‌ لرزه‌ ای به بزرگی ۶ ریشتر منطقه هندوکش در افغانستان را لرزاند.

این مرکز اعلام کرد که کانون این زمین‌لرزه در عمق ۱۰۰ کیلومتری (۶۲ مایلی) زمین قرار داشته است.

پس از وقوع این زلزله، لرزش‌ های شدیدی نیز در دهلی و حومه آن (NCR) احساس شد.

هنوز جزئیات بیشتری در این باره منتشر نشده است.