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احداث نیروگاه هسته‌ای جدید در ایران توسط روسیه

سفیر روسیه در ایران از مذاکرات آتی تهران و واشنگتن درباره ساخت نیروگاه هسته‌ای جدید «هرمز» خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۱۷۷۴
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احداث نیروگاه هسته‌ای جدید در ایران توسط روسیه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ الکسی دِدوف، سفیر روسیه در ایران عصر شنبه در مصاحبه‌ای با روزنامه تهران تایمز که خبرگزاری تاس نیز آن را به‌اشتراک گذشته، عنوان کرد: نمایندگان صنایع هسته‌ای ایران و روسیه به زودی در مسکو مذاکراتی برگزار خواهند کرد که طی آن، ساخت نیروگاه هسته‌ای جدید «هرمز» در جمهوری اسلامی ایران مورد بحث قرار خواهد گرفت.

سفیر روسیه با بیان اینکه این نشست حضوری نمایندگان مربوطه در اواخر ژوئن یا اوایل ژوئیه سال جاری در مسکو برگزار خواهد شد، گفت: در مورد ساخت نیروگاه هسته‌ای هرمز، شرکت‌های روسی و ایرانی در حال ادامه رایزنی‌ها و مذاکرات برای توافق در مورد چارچوب قانونی این پروژه امیدوارکننده هستند و دستورکار این نشست شامل بحث در مورد این پروژه خواهد بود.

خبرگزاری تاس گزارش داد: در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ (۴ مهر ۱۴۰۴)، ایران و روسیه قراردادی ۲۵ میلیارد دلاری برای ساخت نیروگاه هسته‌ای هرمز امضا کردند که ساخت آن در فوریه ۲۰۲۴ توسط شهید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور وقت ایران دستور داده شده بود. این نیروگاه شامل چهار واحد نیروگاهی با ظرفیت کلی ۵۰۰۰ مگاوات خواهد بود و در نزدیکی شهرهای میناب و سیریک در استان هرمزگان ایران واقع خواهد شد.

الکسی دِدوف در ادامه با تاکید بر اینکه شرکت‌های روسی آماده‌اند تا به ایران در بازسازی زیرساخت‌های غیرنظامی آسیب‌دیده یا تخریب‌شده در جریان جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران کمک کنند، گفت: شرکت‌های صنعتی و ساختمانی روسیه، موسسات طراحی و مهندسی و مراکز علمی و فناوری این کشور دارای فناوری‌ها، قابلیت‌ها و تجربیات منحصر به فردی در زمینه‌های مختلف هستند. پس از دریافت درخواست‌ها و پیشنهادات رسمی از شرکای ایرانی، ما آماده‌ایم تا به سرعت بررسی آنها را آغاز کرده و پیشنهادات مشخصی را برای همکاری ارائه دهیم.

این دیپلمات روس با بیان اینکه تجارت دوجانبه بین تهران و مسکو حتی در طول جنگ علیه ایران، افزایش یافته است، افزود: بین ژانویه و آوریل ۲۰۲۶، با وجود اختلالات در برخی از زنجیره‌های تأمین، حجم تجارت دوجانبه همچنان رشد متوسط ​​۲ درصدی را نشان داد. با وجود وضعیت پیچیده ژئوپلیتیکی در منطقه، همکاری اقتصادی و تجاری بین روسیه و ایران همچنان به‌طور فعال در حال توسعه است.

او با اشاره به افزایش کارایی گذرگاه حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب اظهار داشت: در چهار ماه اول سال ۲۰۲۶، صادرات کالا از روسیه به ایران بیش از ۵۶ درصد افزایش یافته و حجم کل محموله‌های حمل شده در این مسیر به تقریبا ۲.۲ میلیون تن رسیده است که ۸۷ درصد بیشتر از سال قبل است.

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