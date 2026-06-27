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ایجاد مسیرهای جدید دریایی تحت نظارت آمریکا

نهاد تحت نظارت نیروی دریایی آمریکا ادعا کرد که مسیر کشتیرانی در نزدیکی سواحل عمان در تنگه هرمز، برای تسهیل تردد کشتی‌های ورودی و خروجی در حال گسترش است.
کد خبر: ۱۳۸۱۷۵۳
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ایجاد مسیرهای جدید دریایی تحت نظارت آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، مرکز مشترک اطلاعات دریایی (Joint Maritime Information Center)، نهاد تحت نظارت نیروی دریایی ایالات متحده، مدعی شد که مسیر نزدیک سواحل عمان در تنگه هرمز در حال گسترش است تا امکان تردد در هر دو جهت (کشتی‌های ورودی و خروجی) فراهم شود. پیش‌تر، پس از اینکه عمان اعلام کرد در حال همکاری با سازمان بین‌المللی دریانوردی است تا یک مسیر دریایی موقت ایجاد کند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داد که تنها مسیر امن همان مسیر ایرانی‌ست و با شناور‌های متخلف برخورد می‌شود. پس از این هشدار، کشتی‌ها شروع به تغییر مسیر کردند. مدیریت آبراه خلیج‌فارس هم اعلام کرده که تبعات عبور از مسیر‌های غیرمجاز برعهده مالک، بهره‌بردار و فرمانده شناور است. با هشدار سپاه، از صبح امروز، تقاضای کشتی‌ها برای تردد در تنگه هرمز از طریق مسیر اعلام‌شده، افزایش یافته است.

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