حکم نانوشته و غیررسمی ممنوعیت فعالیت نوحه‌خوان آذربایجانی که به‌طور شفاهی به او ابلاغ شده و سند و مدرکی (برای این‌که پای هیچ مدیری از سرسپردگان آذربجان گیر نباشد) ندارد، یادآور روزهای پیش از انقلاب اسلامی و همان روزهای نکبت استیلای یهود بین‌الملل بر ایران اسلامی است که زمانی که خطیبان و روضه‌خوانان حسینی می‌خواستند در محرم به منبر بروند، از طرف ساواک به آن‌ها این‌گونه ابلاغ می‌شد ...

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، چندروز پیش بود که سید طالع باکویی مداح آذربایجانی فیلمی کوتاه از خود در فضای مجازی منتشر کرد که در آن به مخاطبانش و عزاداران حسینی اعلام کرد اجازه فعالیت و نوحه‌خوانی در ایام محرم امسال ندارد چون به او ابلاغ شده نباید در هیچ مسجد یا حسینیه‌ای بخواند!

خبر مورد اشاره با این‌عنوان منتشر شد که مداح معروف در کشور شیعه ممنوع‌الکار و از خواندن منع شده است. طالع باکویی هم که طی چندسال گذشته با سوز صدا و نوحه‌خوانی محرمی و فاطمی‌اش بین عزاداران امام حسین (ع) و شیعیان و حتی اهل سنت شناخته شده، در ویدیوی منتشرشده‌اش، با حالت گلایه می‌پرسد باید به کجا اعتراض کند؟

نکته مهم درباره این‌ماجرا، در همان تیتری نهفته است که در فضای مجازی پخش شد؛ «در کشور شیعه»! همان‌طور که می‌دانیم جمعیت شیعیان در کشور جمهوری آذربایجان - که البته روز و روزگاری بخشی از خاک مقدس ایران بوده و به دلایلی که این‌جا جای تشریح‌شان نیست از ایران جدا شد - غلبه دارد و آذربایجان را به‌عنوان کشوری شیعه می‌شناسند که کنار ایران و عراق قرار دارد. صورت مساله هم در همین شیعه‌بودن و کنار ایران و عراق قرار گرفتنش است. چون جریان استعمار غربی یا همان‌چیزی که این‌روزها به‌عنوان یهود بین‌الملل می‌شناسیم، برای تحقق رویای خیالی نیل تا فراتش، به شدت از تشکیل حاکمیت شیعه در غرب آسیا (آن‌ها می‌گویند خاور میانه) جلوگیری می‌کند.

اگر روزی روزگاری موساد در ایران فعالیت رسمی داشت و دفاتر هواپیمایی اسرائیل در کشورمان به‌طور علنی فعالیت می‌کردند، این‌شرایط و گستردگی تسلط اسرائیل و فعالیت‌های موساد، امروز در آذربایجان بیداد می کند و خاطرات چندسال پیش را فراموش نکرده‌ایم که حمل پرچم‌های عزای امام حسین و نمادهای اسلامی در این‌کشور ممنوع بود.

حکم نانوشته و غیررسمی ممنوعیت فعالیت نوحه‌خوان آذربایجانی که به‌طور شفاهی به او ابلاغ شده و سند و مدرکی (برای این‌که پای هیچ مدیری از سرسپردگان آذربجان گیر نباشد) ندارد، یادآور روزهای پیش از انقلاب اسلامی و همان روزهای نکبت استیلای یهود بین‌الملل بر ایران اسلامی است که زمانی که خطیبان و روضه‌خوانان حسینی می‌خواستند در محرم به منبر بروند، از طرف ساواک به آن‌ها این‌گونه ابلاغ می‌شد: از آمریکا و اسرائیل چیزی نگویید و مرتب در گوش مردم نخوانید اسلام در خطر است!

قطعات معنادار پازل تاریخ، همیشه در درک اتفاقات معاصر موثر و مفیدند! خلاصه آن‌که بساط استعمار و غارت منابع کشورها و به همراهش تحمیق مردم با فروش دروغ آزادی‌های پوششی و داشتن اختیار در فساد و فحشا که روزی به‌طور علنی در ایران پیاده می‌شد و در حال حاضر حالتی زیرپوستی و خزنده دارد، امروز در کشورهایی مثل آذربایجان و ... در حال اجراست! جنگ یهود هم به عنوان طاغوت تاریخ با انبیا، اولیا و ائمه حق همچنان ادامه دارد.