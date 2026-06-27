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وضعیت جوی تهران و قم در روزهای تشییع رهبر شهید

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا وضعیت جوی تهران را طی شنبه تا دوشنبه (۱۳ تا ۱۵ تیر) و قم را در روز سه‌شنبه (۱۶ تیر) تشریح کرد.
کد خبر: ۱۳۸۱۷۳۱
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وضعیت جوی تهران و قم در روزهای تشییع رهبر شهید

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر اساس اعلام «ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای قدّس‌الله‌نفسه‌الزکیه»، شنبه تا دوشنبه (۱۳ تا ۱۵ تیر) مراسم تشییع پیکر ایشان در تهران و سه‌شنبه (۱۶ تیر) در قم برگزار شد.

صادق ضیاییان درباره وضعیت جوی تهران طی شنبه تا دوشنبه هفته آینده گفت: روز شنبه آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعد از ظهر همراه با وزش باد و دما بین ۳۹ تا ۲۵ درجه سانتیگراد متغیر خواهد بود. وضعیت جوی پایتخت روز یکشنبه صاف در بعد از ظهر همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود و دمای هوا در خنک‌ترین زمان به ۲۷ درجه و در گرم‌ترین زمان به ۴۰ درجه سانتیگراد می‌رسد.

وی اضافه کرد: آسمان تهران روز دوشنبه کمی ابری پیش‌بینی می‌شود که طی ساعات بعد از ظهر احتمال افزایش ناپایداری‌های محلی، رشد ابر، وزش باد خیلی شدید و احتمال در وقوع رگبار باران وجود دارد و دمای هوا بین ۲۴ تا ۳۷ درجه سانتیگراد خواهد بود.

ضیاییان در پایان درباره وضعیت جوی شهر قم طی سه‌شنبه گفت: آسمان قم در این روز صاف در بعد از ظهر همراه با وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود و دمای هوا بین ۲۴ تا ۴۰ درجه سانتیگراد متغیر خواهد شد.

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