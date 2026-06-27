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قیمت هر کیلو گوشت چند؟

رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی گفت: براساس آمار ماهانه ۶۰ هزار تن گوشت در کشور مصرف می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۱۷۱۹
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قیمت هر کیلو گوشت چند؟

عامریان رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی گفت: بنابر آمار از سال ۹۹ تا پایان سال گذشته به طور متوسط سالانه ۵۷۰ هزار تن گوشت در داخل تولید می شود که وزارت جهاد  به عنوان متولی امر همه ساله بر مبنای تولید داخل میزان واردات را اعلام می کند.

به گزارش تابناک به نقل باشگاه خبرنگاران؛ به گفته وی، در سال ۱۴۰۳، حدود ۲۴۳ هزار تن، سال گذشته کمتر از ۱۰۰ هزار تن گوشت قرمز وارد شد. 

 عامریان ادامه داد: با تک نرخی شدن ارز از دی ماه و افزایش نرخ نهاده های دامی، قیمت گوشت های وارداتی دستخوش نوساناتی قرار گرفت که همین امر منجر به کاهش مصرف شده است. 

 رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی با بیان اینکه دولت برای هر کیلو گوشت وارداتی ۱۴ درصد ارزش افزوده می گیرد، افزود: پرداخت ۱۴۰ هزار تومان ارزش افزوده به ازای هر کیلو گوشت وارداتی به دولت منجر به افزایش قیمت شده است، درحالیکه سال گذشته ۲ درصد بر مبنای ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بابت ارزش افزوده و حقوق ورودی پرداخت می شد. این در حالی است که دولت در شرایط فعلی امسال باید حمایت کند، اما رقم‌ مالیات را افزایش داده است.

این فعال بخش خصوصی افزود: براساس آمار ماهانه ۶۰ هزار تن گوشت در کشور مصرف می شود که در دهه اول محرم ۳ تا ۴ هزار تن گوشت بیشتری مصرف می شود.

به گفته وی،  با حذف واسطه ها، گوشت با تخفیف در اختیار هیئت های مذهبی قرار می گیرد.

عامریان با بیان اینکه کمبودی در توزیع گوشت قرمز وجود ندارد، گفت: قیمت کنونی هر کیلو گوشت وارداتی یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۲
خودم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
6
28
پاسخ
سلام. ماهیانه 60000 تن گوشت قرمز یعنی 60 میلیون کیلو در ماه. اگر تقسیم بر 87 میلیون نفر جمعیت ایران شود یعتی ماهیانه هر ایرانی حدود 690 گرم گوشت قرمز مصرف می کند.فکر می کنم این رقم در آفریقا هم بیشتر از ایران باشه . فقط یک چیز همیشه یادتون باشه . آقای پزشکیان به فکر معیشت ما هست .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
16
پاسخ
خجالت اور
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