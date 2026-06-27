طرح تلآویو، تجزیه و جنگ داخلی در لبنان است
شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی گزارش داد: «طرح اسرائیل در لبنان، تجزیه این کشور و غرق کردن آن در جنگ داخلی است تا دولت لبنان را مجبور به مواجهه نظامی با حزبالله کند.»
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در همین حال، آویگدور لیبرمن، رئیس حزب اپوزیسیون «اسرائیل خانه ما»، اظهار کرد توافقی که با میانجیگری آمریکا میان اسرائیل و لبنان امضا شد، مانع از شعلهور شدن درگیری جدید نخواهد شد.
لیبرمن در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» ضمن استقبال از امضای این توافق توسط نمایندگان رژیم اشغالگر و دستگاه حاکمه لبنان، گفت: «ادامه قدرتگیری روزافزون حزبالله، رویارویی آینده را صرفاً به مسئله زمان تبدیل کرده است.»
در حالی که مقامات اشغالگر بارها بر قصد خود برای عدم عقب نشینی از اراضی اشغالی در لبنان تاکید کردهاند، لیبرمن افزود: «منافع مشترک اسرائیل و لبنان در گسترش حاکمیت کامل دولت لبنان بر تمام اراضی این کشور نهفته است.»
پیشتر ژوزف عون، رئیسجمهور لبنان، در بیانیهای توافق را «گام اول در مسیر بازپسگیری کامل و بدون نقصان حاکمیت لبنان بر اراضی خود» توصیف کرده بود.
در مقابل، حسن فضلالله، نماینده پارلمان لبنان از فراکسیون وابسته به حزبالله، در اظهاراتی مطبوعاتی، این توافق را هدیهای برای دشمن اسرائیلی خواند. وی با تأکید بر جدی بودن مخالفت حزبالله با این توافق، بر پایبندی به گزینه مقاومت تأکید کرد.
توافق اولیه میان لبنان و رژیم صهیونیستی را عملا باید طرحی برای خلع سلاح حزب الله و پایان حضور مقاومت در جنوب لبنان توصیف کرد؛ توافقی که حزبالله میگوید با آن مقابله خواهد کرد.
لبنان و اسرائیل شامگاه جمعه، پس از چهار روز مذاکرات در واشنگتن با میانجیگری آمریکا و در پی برگزاری دور پنجم گفتوگوها، توافقی کلی و مقدماتی را امضا کردند.
این توافق با حضور مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، ندی حماده معوض، سفیر لبنان در آمریکا و یحیئیل لیتر، سفیر اسرائیل در واشنگتن، به امضا رسید.
پایگاه آمریکایی «آکسیوس» و وبگاه شبکه العربیه گزارش دادهاند که توافق مذکور، شامل مجموعهای از اقدامات فوری است که طرفها باید در میدان اجرا کنند.
نکته قابل توجه اینکه در متن این توافق، لبنان موجودیت رژیم اشغالگر را بعنوان یک «کشور» به رسمیت میشناسد.
شب گذشته جوانان لبنانی به سمت مقر نخستوزیری در مرکز بیروت برای اعتراض علیه توافق سازش با رژیم صهیونیستی حرکت کردند.