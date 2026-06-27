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آغاز فعالیت علنی مجلس مشخص شد

سخنگوی هیات رئیسه مجلس از تعیین زمان آغاز به کار برگزاری جلسات علنی مجلس خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۹۷
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1987 بازدید
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۶
آغاز فعالیت علنی مجلس مشخص شد

عباس گودرزی با اشاره به جلسه صبح امروز (شنبه ۶ تیر) هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: این جلسه با حضور رئیس و سایر اعضای هیات رئیسه مجلس برگزار شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی توضیح داد: در این جلسه مقرر شد با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده و نظر به تمهیدات صورت گرفته و رعایت سایر ملاحظات، هفته پس از تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، مجلس شورای اسلامی رسما تشکیل جلسه خواهد داد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس در پایان با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: انتظار می‌رود همه ارکان و بخش‌های نظام تمام توان خود را بر مراسم مهم و عظیم و بین‌الماللی تشییع امام شهید انقلاب متمرکز و مصروف کنند.

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مجلس شورای اسلامی جلسات علنی مراسم تشییع رهبر انقلاب تشییع رهبر انقلاب
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
5
1
پاسخ
انتخابات شورای شهر چی شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
1
6
پاسخ
خسته نباشن همگی
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
1
10
پاسخ
برای چی آقای قالیباف مجلس رو باز نمیکنه؟ نمیخوان در مقابل نمایندگان مجلس پاسخگو باشند؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
کلیدش گم شده !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
0
10
پاسخ
دو هفته دیگر خسته نباشیدواقعا خدا قوت خیلی خسته شدین چهار ماهه زحمت میکشین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
1
12
پاسخ
تا الان که تعطیل بودن کدام کار رو زمین مونده؟!!!!
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