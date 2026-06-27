آغاز فعالیت علنی مجلس مشخص شد

عباس گودرزی با اشاره به جلسه صبح امروز (شنبه ۶ تیر) هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: این جلسه با حضور رئیس و سایر اعضای هیات رئیسه مجلس برگزار شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی توضیح داد: در این جلسه مقرر شد با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده و نظر به تمهیدات صورت گرفته و رعایت سایر ملاحظات، هفته پس از تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، مجلس شورای اسلامی رسما تشکیل جلسه خواهد داد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس در پایان با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: انتظار می‌رود همه ارکان و بخش‌های نظام تمام توان خود را بر مراسم مهم و عظیم و بین‌الماللی تشییع امام شهید انقلاب متمرکز و مصروف کنند.