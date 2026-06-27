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آخرین وضعیت پرونده صادق زیباکلام اعلام شد

رئیس کل دادگستری استان تهران زمان رسیدگی به پرونده صادق زیباکلام را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۹۱
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آخرین وضعیت پرونده صادق زیباکلام اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست خبری که امروز در ششمین روز از هفته قوه قضاییه برگزار شد، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده صادق زیباکلام نیز توضیح داد: وی دارای پرونده‌های متعددی است. در حال حاضر، دو پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد. پرونده نخست مربوط به مطالب منتشرشده در خبرگزاری «آنا» است که پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، منجر به صدور کیفرخواست شده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شده است. با توجه به اینکه اتهامات مطرح‌شده در چارچوب فعالیت رسانه‌ای و مطبوعاتی مطرح بوده، رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری یک با حضور هیأت منصفه مطبوعات قرار گرفته است. بر همین اساس، زمان رسیدگی به این پرونده برای روز هشتم تیرماه تعیین شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه پرونده دوم مربوط به مصاحبه وی با شبکه «چنل فور» (Channel ۴) انگلستان است، گفت: با توجه به اینکه نامبرده پیش از این، تحت قرار نظارت قضایی قرار داشته و از برخی فعالیت‌های رسانه‌ای منع شده بود، انجام این مصاحبه به عنوان نقض مفاد قرار نظارت قضایی تلقی شد. بر همین اساس، تعقیب قضایی مجدد در این خصوص انجام و با صدور قرار تأمین، به دلیل عدم تودیع وثیقه مقرر، متهم بازداشت شد.

القاصی با بیان اینکه هم اکنون تحقیقات مقدماتی این پرونده نیز تکمیل شده و پرونده در مرحله صدور تصمیم نهایی و قرار نهایی قرار دارد، گفت: لذا هم اینک یکی از پرونده‌های زیباکلام در دادگاه کیفری یک استان تهران در حال رسیدگی است و پرونده دوم نیز پس از تکمیل تحقیقات، در مرحله اتخاذ تصمیم نهایی در دادسرا قرار دارد.

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صادق زیباکلام وثیقه کیفرخواست بازداشت متهم
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