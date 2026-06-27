افشای متن توافق لبنان و اسرائیل +جزییات کامل
سایت وزارت خارجه آمریکا متن کامل «چارچوب سهجانبه بین ایالات متحده آمریکا، دولت اسرائیل و جمهوری لبنان» را منتشر کرد.
به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران، متن کامل توافق نامه در 14 بند به شرح زیر است:
دولت اسرائیل و دولت لبنان، با حمایت کامل ایالات متحده تحت ریاست جمهوری دونالد جی. ترامپ، هدف مشترک خود را برای دستیابی به صلح و امنیت پایدار تأیید میکنند. همانطور که در این چارچوب سهجانبه ("چارچوب") منعکس شده است، و از طریق توافقهای آینده، دو کشور آرزوی خود را برای پایان دادن به درگیری بین خود، تضمین حاکمیت و امنیت هر دو کشور و ایجاد روابط همسایگی صلحآمیز بین دو کشور اعلام میکنند.
۱- اسرائیل و لبنان حق هر کشور برای وجود در صلح و تمایل متقابل خود برای زندگی در امنیت به عنوان کشورهای مستقل همسایه را تأیید میکنند. اسرائیل و لبنان بدینوسیله قصد خود را برای پایان قطعی درگیری، رسیدگی به علل اساسی آن و از این طریق خاتمه رسمی هرگونه حالت جنگی بین خود اعلام میکنند. این چارچوب که پس از چندین دور مذاکرات مستقیم بین طرفین حاصل شد، بر اساس توافقات و تفاهمات موفق قبلی بنا شده و عزم خود را برای پیشرفت برگشتناپذیر به سمت حل جامع همه مسائل بین دو کشور ابراز میکند. هر دو کشور قصد خود را برای حل این مسائل به عنوان کشورهای مستقل از طریق مذاکرات مستقیم دوجانبه، با میانجیگری و حمایت ایالات متحده، تأیید میکنند.
۲- دولت اسرائیل و دولت لبنان به یک فرآیند متقابل و متوالی با شرایط روشن متعهد میشوند که به موجب آن ارتش لبنان، حاکمیت مؤثر خود را بر تمام خاک لبنان برقرار خواهد کرد، مشروط بر اینکه خلع سلاح گروههای مسلح غیردولتی تأیید شده و زیرساختهای مرتبط برچیده شود و نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) بتوانند به تدریج از خاک لبنان خارج شوند. اجزای این فرآیند در یک پیوست امنیتی که با حمایت کامل ایالات متحده تهیه شده و مکمل این چارچوب است، به تفصیل شرح داده خواهد شد. این چارچوب، اقدامات لازم، ترتیبات امنیتی و سازوکارهای تأیید را برای پیشبرد این فرآیند تعیین میکند. اجرای موفقیتآمیز این چارچوب، راه را برای یک رابطه پایدار و صلحآمیز بین دو کشور هموار میکند و به IDF امکان میدهد تا از خاک لبنان خارج شود.
۳- طبق پیوست امنیتی، و به عنوان بخشی از تلاش گستردهتر برای انحصار تسلیحات و کنترل ارضی مستقل توسط دولت لبنان، ارتش لبنان به تدریج مسئولیت کامل و مؤثر امنیتی را در مناطق آزمایشی بر عهده خواهد گرفت که به عنوان مکانیسمی برای استقرار مجدد مرحلهای و تأیید شده نیروهای دفاعی اسرائیل و استقرار نیروهای دفاعی لبنان عمل خواهد کرد. دو منطقه اولیه توسط ارتش اسرائیل و ارتش لبنان مورد توافق قرار گرفته است و مناطق آزمایشی آینده نیز با رضایت متقابل مورد توافق قرار خواهند گرفت. پس از تأیید خلع سلاح موفقیتآمیز گروههای مسلح غیردولتی و برچیدن زیرساختهای آنها در این مناطق، ارتش لبنان مسئولیت کامل و مؤثر امنیتی را در این مناطق بر عهده خواهد گرفت، تلاشهای بازسازی با حمایت بینالمللی آغاز خواهد شد و غیرنظامیان لبنانی قادر خواهند بود با خیال راحت به این مناطق تحت کنترل انحصاری مقامات دولتی لبنان بازگردند. ایالات متحده قصد دارد با هر دو کشور برای تأیید و حمایت از این روند همکاری نزدیکی داشته باشد.
۴- دولت لبنان تعهد قاطع و برگشتناپذیر خود را برای بازیابی و اعمال کامل حاکمیت بر تمام قلمرو خود مجدداً تأکید میکند. دولت لبنان انحصار دولت در استفاده از زور را بازسازی خواهد کرد، به خلع سلاح کامل و تأیید شده همه گروههای مسلح غیردولتی دست خواهد یافت و اطمینان حاصل خواهد کرد که چنین گروههایی هیچ نقش نظامی یا امنیتی و هیچ توانایی مسلحانهای در هیچ کجای لبنان نخواهند داشت. دولت لبنان بدینوسیله از شرکای بینالمللی و به ویژه شرکای عرب، تحت رهبری ایالات متحده، برای دستیابی به این نتیجه درخواست حمایت میکند.
۵- دولت اسرائیل تأکید میکند که اقدامات نظامی آن در لبنان صرفاً نتیجه حملات، تهدید و نیت خصمانه گروههای مسلح غیردولتی، به ویژه حزبالله، است. دولت اسرائیل تأکید میکند که پایان دادن به این تهدید، از طریق خلع سلاح و برچیدن چنین گروههایی در سراسر لبنان و ترتیبات امنیتی اضافی که بین دو کشور توافق خواهد شد، هرگونه نیاز آینده به اقدام نظامی یا حضور نیروهای دفاعی اسرائیل در لبنان را از بین خواهد برد. طبق موارد فوق، دولت اسرائیل اعلام میکند که هیچ جاهطلبی ارضی در لبنان ندارد.
۶- دولت لبنان، مطابق با منشور سازمان ملل متحد و با اعمال اقتدار حاکمیتی خود، مجدداً تأکید میکند که نیروهای امنیتی آن مسئولیت انحصاری امنیت و دفاع لبنان را بر عهده دارند و دولت لبنان از اقتدار حاکمیتی انحصاری برای برقراری جنگ و صلح برخوردار است. دولت لبنان ادعاهای هر بازیگر دولتی یا غیردولتی برای استفاده از زور به نمایندگی از خود بدون مجوز صریح آن را رد میکند و مجدداً تأکید میکند که هرگونه ادعای هر بازیگر دولتی یا غیردولتی برای اعمال نقش نظامی یا امنیتی، طبق تصمیمات دولت لبنان غیرقانونی و مغایر با منافع ملی لبنان است.
۷- دولت لبنان و دولت اسرائیل تأکید میکنند که هیچ چیز در این چارچوب مانع از اعمال حق ذاتی آنها برای دفاع از خود، همانطور که در منشور سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده و مطابق با قوانین بینالمللی قابل اجرا است، نمیشود و مجدداً تأکید میکنند که هیچ شخص ثالثی نمیتواند این حق را از طرف آنها اعمال کند. هر دو دولت متعهد به ایجاد یک گروه هماهنگی نظامی، با حمایت و مشارکت ایالات متحده، برای تضمین اجرای کلی این چارچوب هستند.
۸- دو کشور تأکید میکنند که هدف مشترکشان، لبنانی امن و بازسازیشده، تحت حاکمیت کامل دولت لبنان است، لبنانی که در آن هیچ گروه مسلح غیردولتی تهدیدی برای اسرائیل، لبنان یا شهروندان هیچکدام از دو کشور نباشد. علاوه بر این، دو کشور اذعان دارند که احیای امنیت در جنوب لبنان از طریق استقرار ارتش لبنان، بازگشت امن جمعیت غیرنظامی آن و امنیت جوامع شمالی اسرائیل، برای ثبات و صلح بلندمدت ضروری است.
۹- دولت لبنان به یک برنامه دقیق و مبتنی بر عملکرد متعهد میشود تا ظرفیت ارتش لبنان را برای اعمال کنترل کامل نظامی و امنیتی در داخل لبنان مطابق با ترتیبات امنیتی توافق شده در چارچوب مذاکرات، و اجرای خلع سلاح همه گروههای مسلح غیردولتی و اعمال اقتدار مؤثر در سراسر لبنان، افزایش دهد. دولت لبنان از آمادگی ایالات متحده برای حمایت از چنین تلاشهایی استقبال میکند و اذعان دارد که هرگونه کمک جدید ایالات متحده کاملاً مشروط به نقاط عطف قابل تأیید، شفافیت کامل، نتایج اثباتشده و نظارت مداوم خواهد بود. این تلاش، امکان برقراری مجدد امن و منظم حاکمیت لبنان را فراهم میکند و همچنین به ثبات و امنیت گستردهتر کل خاورمیانه کمک خواهد کرد.
۱۰- ایالات متحده به طور جداگانه و همزمان، شرکای بینالمللی را برای حمایت فعال از دولت لبنان در بازسازی کشور، تعمیر زیرساختها، احیای اقتصاد و ایجاد فرصتهایی برای رفاه، گرد هم خواهد آورد. انتظار میرود این امر شامل بسیج کمکهای اساسی برای بازسازی و بشردوستانه به لبنان، برنامههای بهبود اقتصادی و ابتکارات سرمایهگذاری باشد تا لبنان بتواند از سالها درگیری رهایی یابد و آیندهای بهتر برای همه شهروندان خود فراهم کند.
۱۱- لبنان و ایالات متحده متعهد میشوند که از سرازیر شدن بودجه به هر نهاد، سازمان یا فرد وابسته به گروههای مسلح غیردولتی جلوگیری کنند و اقدامات قانونی موجود را برای ممنوعیت فعالیت هر یک از این نهادها، سازمانها یا افراد انجام دهند. دولت لبنان صریحاً متعهد میشود که از سرازیر شدن بودجه بازسازی به گروههای مسلح غیردولتی و نهادهای مرتبط با آنها جلوگیری کند.
۱۲- پس از امضای این چارچوب، دو کشور برای تشکیل گروههای کاری جهت تدوین پیشنویس کامل توافقنامه جامع صلح و امنیت تلاش خواهند کرد. علاوه بر این، برای دستیابی به اهداف این چارچوب، دو دولت بلافاصله مسیرهای مکمل تعامل مستقیم مداوم را با تسهیل ایالات متحده ایجاد خواهند کرد. دو دولت متعهد میشوند که با حسن نیت تا دستیابی به صلح کامل و پایدار که امنیت، ثبات و رفاه را برای مردم اسرائیل و لبنان به ارمغان میآورد، پیش بروند.
۱۳- در راستای اهداف مشترکشان برای ایجاد روابط پایدار و صلحآمیز، اسرائیل و لبنان متعهد میشوند اقداماتی با حسن نیت انجام دهند که نشاندهنده نیت مثبت باشد، از جمله توقف تمام اقدامات خصمانه یا نامطلوب در مجامع سیاسی یا حقوقی بینالمللی، و متعهد میشوند که برای جستجو و بازگرداندن بقایای اجساد و آزادی بازداشتشدگان تلاش کنند.
۱۴- دو دولت نقش ایالات متحده در حمایت از تلاشهایشان برای پایان دادن به دههها درگیری و ایجاد ثبات پایدار و صلح جامع بین دو کشور را تصدیق میکنند و قدردانی عمیق خود را از دیدگاه و رهبری رئیس جمهور دونالد جی. ترامپ ابراز میدارند.
در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ در واشنگتن دی سی، در سه نسخه اصلی، به زبان انگلیسی امضا شد.