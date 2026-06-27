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تظاهرات لبنانی‌ها علیه توافق با صهیونیست‌ها

همزمان با انتشار اخبار توافق دولت لبنان با رژیم صهیونیستی، شهروندان این کشور تظاهرات گسترده‌ای برگزار کردند.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۸۵
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تظاهرات لبنانی‌ها علیه توافق با صهیونیست‌ها

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، همزمان با انتشار اخبار مربوط به توافق دولت لبنان با رژیم صهیونیستی، موج عظیمی از تظاهرات و راهپیمایی‌های مردمی در نقاط مختلف این کشور برگزار شد.

هزاران نفر از شهروندان لبنانی با سردادن شعارهایی، این توافق را «شرم‌آور» و «خیانت‌آمیز» خواندند و تأکید کردند که چنین تعهدی به هیچ‌وجه نماینده خواست و اراده ملت لبنان نیست.

معترضان لبنانی در این تظاهرات، دولت را به نادیده گرفتن حاکمیت ملی و همراهی با دشمن متهم کردند.

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