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کد خبر: ۱۳۸۱۶۷۷
بازدید: ۲۶۴۳

عکس: جای خالی کودکان شهید میناب در ورزشگاه سیاتل

در حالی که ورزشگاه سیاتل آمریکا میزبان یک رویداد ورزشی بود، یاد و خاطره کودکان شهید میناب با انتشار تصویری از لباس‌هایی که قرار بود بر تن آن‌ها باشد، زنده شد؛ کودکانی که امروز می‌توانستند در میان تماشاگران باشند، اما جای‌شان خالی است.

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برچسب‌ها:
عکس مستند فوتبال جام جهانی کودکان میناب
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.