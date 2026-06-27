عکس: جای خالی کودکان شهید میناب در ورزشگاه سیاتل
در حالی که ورزشگاه سیاتل آمریکا میزبان یک رویداد ورزشی بود، یاد و خاطره کودکان شهید میناب با انتشار تصویری از لباسهایی که قرار بود بر تن آنها باشد، زنده شد؛ کودکانی که امروز میتوانستند در میان تماشاگران باشند، اما جایشان خالی است.
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برچسبها:عکس مستند فوتبال جام جهانی کودکان میناب
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