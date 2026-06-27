پیام عجیب ترامپ با تصویر گذرنامه جدید+عکس

ترامپ در پیامی در «تروث سوشال» نوشت: «گذرنامه جدید آمریکا که می‌گوید: خوش آمدید، اما درست رفتار کنید!» او این پیام را همراه با تصویر نمونه اولیه طراحی گذرنامه منتشر کرد.

ترامپ از گذرنامه یادبود آمریکا به مناسبت دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال این کشور رونمایی کرد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، ترامپ تصویری از این گذرنامه یادبود منتشر کرد که تصویرش خودش در آن دیده می شود. این گذرنامه به صورت محدود صادر می شود.

رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه از نمونه اولیه این گذرنامه رونمایی کرد. در تصویر، چهره ترامپ با حالتی جدی و مصمم دیده می‌شود. این گذرنامه به مناسبت دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا طراحی شده است.

ترامپ در پیامی در «تروث سوشال» نوشت: «گذرنامه جدید آمریکا؛ که می‌گوید: خوش آمدید، اما درست رفتار کنید!» او این پیام را همراه با تصویر نمونه اولیه طراحی گذرنامه منتشر کرد.

در تصویر، ترامپ با نگاهی تند پشت میز مشهور «رزولوت» در کاخ سفید نشسته است. متن اصلی اعلامیه استقلال آمریکا در پس‌زمینه دیده می‌شود و امضای ترامپ نیز در پایین صفحه قرار دارد.

در صفحه مقابل، تصویری از تابلوی نقاشی «اعلامیه استقلال» اثر جان ترامبول دیده می‌شود. این اثر، صحنه امضای اعلامیه استقلال در سال 1776 را به تصویر می‌کشد. عبارت «ایالات متحده آمریکا ۲۵۰» نیز روی آن درج شده است.

ساعاتی بعد، حساب رسمی کاخ سفید در شبکه اجتماعی «ایکس» نیز تصویری از همین طراحی منتشر کرد و نوشت: «گذرنامه جدید آمریکا برای گرامیداشت دویست‌وپنجاهمین سالگرد تأسیس آمریکا.»

برای نخستین بار در ماه آوریل، از این گذرنامه با نسخه محدود به عنوان بخشی از برنامه‌های بزرگداشت دویست‌وپنجاهمین سالگرد تأسیس کشور آمریکا خبر داده شد.

اعلام شد که این گذرنامه دارای طراحی هنری اختصاصی، تصاویر بهبودیافته روی جلد جلو و پشت و همچنین داخل جلد خواهد بود.

شبکه «سی‌ان‌ان» در آن زمان به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد این گذرنامه جدید، پس از آماده شدن، تنها از طریق اداره گذرنامه در واشنگتن صادر خواهد شد.

این مقام افزود امکان دریافت این گذرنامه با تصویر ترامپ از طریق اینترنت یا دیگر مراکز صدور گذرنامه وجود نخواهد داشت.