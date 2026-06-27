صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیام عجیب ترامپ با تصویر گذرنامه جدید+عکس

ترامپ در پیامی در «تروث سوشال» نوشت: «گذرنامه جدید آمریکا که می‌گوید: خوش آمدید، اما درست رفتار کنید!» او این پیام را همراه با تصویر نمونه اولیه طراحی گذرنامه منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۷۵
| |
7105 بازدید
پیام عجیب ترامپ با تصویر گذرنامه جدید+عکس

 ترامپ از گذرنامه یادبود آمریکا به مناسبت دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال این کشور رونمایی کرد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، ترامپ تصویری از این گذرنامه یادبود منتشر کرد که تصویرش خودش در آن دیده می شود. این گذرنامه به صورت محدود صادر می شود.

رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه از نمونه اولیه این گذرنامه رونمایی کرد. در تصویر، چهره ترامپ با حالتی جدی و مصمم دیده می‌شود. این گذرنامه به مناسبت دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا طراحی شده است.

ترامپ در پیامی در «تروث سوشال» نوشت: «گذرنامه جدید آمریکا؛ که می‌گوید: خوش آمدید، اما درست رفتار کنید!» او این پیام را همراه با تصویر نمونه اولیه طراحی گذرنامه منتشر کرد.

در تصویر، ترامپ با نگاهی تند پشت میز مشهور «رزولوت» در کاخ سفید نشسته است. متن اصلی اعلامیه استقلال آمریکا در پس‌زمینه دیده می‌شود و امضای ترامپ نیز در پایین صفحه قرار دارد.

در صفحه مقابل، تصویری از تابلوی نقاشی «اعلامیه استقلال» اثر جان ترامبول دیده می‌شود. این اثر، صحنه امضای اعلامیه استقلال در سال 1776 را به تصویر می‌کشد. عبارت «ایالات متحده آمریکا ۲۵۰» نیز روی آن درج شده است.

ساعاتی بعد، حساب رسمی کاخ سفید در شبکه اجتماعی «ایکس» نیز تصویری از همین طراحی منتشر کرد و نوشت: «گذرنامه جدید آمریکا برای گرامیداشت دویست‌وپنجاهمین سالگرد تأسیس آمریکا.»

برای نخستین بار در ماه آوریل، از این گذرنامه با نسخه محدود به عنوان بخشی از برنامه‌های بزرگداشت دویست‌وپنجاهمین سالگرد تأسیس کشور آمریکا خبر داده شد.

اعلام شد که این گذرنامه دارای طراحی هنری اختصاصی، تصاویر بهبودیافته روی جلد جلو و پشت و همچنین داخل جلد خواهد بود.

شبکه «سی‌ان‌ان» در آن زمان به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد این گذرنامه جدید، پس از آماده شدن، تنها از طریق اداره گذرنامه در واشنگتن صادر خواهد شد.

این مقام افزود امکان دریافت این گذرنامه با تصویر ترامپ از طریق اینترنت یا دیگر مراکز صدور گذرنامه وجود نخواهد داشت.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
تروث سوشال ترامپ گذرنامه آمریکا سفر به آمریکا
۱۰۰۰ کارشناس آمریکایی برای رقیق سازی اورانیوم باید به ایران بروند/ مذاکرات فنی چالش برانگیزتر از تفاهم اولیه است
ایجاد مسیر دریایی جدید از سوی آمریکا در تنگه هرمز؛ مذاکرات جدید ایران و آمریکا در قطر
چرا به مصر می‌گویند Egypte ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پادشاه انگلیس وارد آمریکا شد + عکس
نتانیاهو امشب به آمریکا می‌رود
دردسر سولانا برای رفتن به آمریکا به خاطر ایران!
امیر قطر برای دیدار با ترامپ راهی آمریکا می‌شود
ترامپ میزبان بن سلمان در کاخ سفید
ترامپ: عظمت تاریخی در خاورمیانه در راه است!
عکس: پست جدید ترامپ خودشیفته!
تاریخ سفر شی‌جی‌پینگ به آمریکا مشخص شد
پست جدید دونالد ترامپ: ترامپ ۰۰۷
نتانیاهو وارد آمریکا شد+فیلم
پیشنهاد جنجالی زهران ممدانی به ترامپ!
توییت جدید ترامپ درباره روسیه: گوش بزنگ باشید!
تمسخر دوباره رهبران اروپایی توسط ترامپ
ترامپ بمب اتمی‌اش را به رخ کشید!
پیام تازه ترامپ در تروث، تبلیغی از آب درآمد!
سفیر انگلیس: آمریکا فقط با اسرائیل رابطه ویژه دارد!
ترامپ حرف های پزشکیان را منتشر کرد (عکس)
بیانیه وزارت خارجه درباره ممنوعیت سفر به آمریکا
ایران در صدر پست‌های ترامپ در تروث سوشال
ترامپ: آمریکایی‌ها دوست نزدیک‌تری از بریتانیایی‌ها ندارند
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
زمان گرانی نان نبود/ سازمان برنامه نمی‌تواند یارانه نان را تأمین کند / فشار نباید از جیب مردم جبران شود  (۳۱۱ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۵۳ نظر)
دهک‌های بالا به نفع دهک‌های پایین حذف شوند  (۱۸۷ نظر)
ساعت بازی ایران و مصر به وقت تهران  (۱۵۳ نظر)
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟  (۱۴۹ نظر)
پایان کابوس تخلیه اجباری/ تمدید خودکار اجاره با مهر تأیید سران قوا  (۱۱۵ نظر)
از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟  (۱۱۴ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است  (۸۸ نظر)
پیام پرویز پرستویی به مزدک میرزایی  (۸۶ نظر)
تساوی ایران و مصر در گام آخر؛ صعود به اما و اگر کشید/ پنالتی از دست رفته و گل مردود علیه آرزوهای ایرانی + فیلم  (۸۲ نظر)
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند  (۸۰ نظر)
اختلال بانکی، گرفتاری مردم و یک پرسش جدی/ آیا پای نفوذ در میان است؟  (۷۷ نظر)
لحظات شلیک از پشت صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران را ببینید  (۷۴ نظر)
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف  (۷۱ نظر)
tabnak.ir/005nR5
tabnak.ir/005nR5