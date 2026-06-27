شاخص کل بورس کانال ۵.۲ میلیون واحد را پس گرفت
شاخص بورس تهران با رشد ۵۰ هزار واحدی به تراز ۵ میلیون و ۲۱۱ هزار واحد صعود کرد.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۵۸| |
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به گزارش تابناک؛ شاخص بورس تهران با رشد ۵۰ هزار واحدی به تراز ۵ میلیون و ۲۱۱ هزار واحد صعود کرد.
بنا بر این گزارش؛ ۶۲ درصد نمادهای بازار سبزپوش است.
گفتنی است؛ در حالی که ۸.۳ میلیارد تومان به سهام، حق تقدمها و صندوقهای سهامی وارد شده، ۱۵۴۴ میلیارد تومان از صندوقهای درآمد ثابت خارج شده است.
دو روز کاری پایانی هفته گذشته بیش از ۱۱ همت وارد صندوقهای درآمد ثابت شده بود.
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