شاخص کل بورس کانال ۵.۲ میلیون واحد را پس گرفت

شاخص بورس تهران با رشد ۵۰ هزار واحدی به تراز ۵ میلیون و ۲۱۱ هزار واحد صعود کرد.

به گزارش تابناک؛ شاخص بورس تهران با رشد ۵۰ هزار واحدی به تراز ۵ میلیون و ۲۱۱ هزار واحد صعود کرد.

بنا بر این گزارش؛ ۶۲ درصد نماد‌های بازار سبزپوش است.

گفتنی است؛ در حالی که ۸.۳ میلیارد تومان به سهام، حق تقدم‌ها و صندوق‌های سهامی وارد شده، ۱۵۴۴ میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است.

دو روز کاری پایانی هفته گذشته بیش از ۱۱ همت وارد صندوق‌های درآمد ثابت شده بود.