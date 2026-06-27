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آمریکا: حمله به ایران به معنای آغاز جنگ نیست

یک مقام آمریکایی گفت: حملات علیه ایران به معنای از سرگیری عملیات نظامی گسترده و جنگ نیست.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۵۴
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4418 بازدید
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آمریکا: حمله به ایران به معنای آغاز جنگ نیست

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، یک مقام آمریکایی در گفتگو با نیویورک تایمز: حملات علیه ایران به معنای از سرگیری عملیات نظامی گسترده و جنگ نیست.

هم‌زمان، منابع عربی از آماده‌باش در پایگاه‌های آمریکا در بحرین، کویت، قطر و عربستان خبر داده‌اند.

شبکه فاکس نیوز نیز به نقل از یک مقام نظامی آمریکا اعلام کرد که حملات نظامی آمریکا به ایران پایان یافته است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
بینام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
10
19
پاسخ
این هم از نتیجه مذاکرات هر موقع عشقشون کشید بیان بزنن و برن معنیش هم جنگ نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
12
15
پاسخ
مقام آمریکایی به گور پدر و مادرش خندید که گفت. این چه آتش بس یک طرفه ای است. بزن با موشک تو سفارت آمریکا، با خاک یکی کن. یانکی گستاخ را آدم کن.
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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