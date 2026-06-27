یک مقام آمریکایی گفت: حملات علیه ایران به معنای از سرگیری عملیات نظامی گسترده و جنگ نیست.

آمریکا: حمله به ایران به معنای آغاز جنگ نیست

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، یک مقام آمریکایی در گفتگو با نیویورک تایمز: حملات علیه ایران به معنای از سرگیری عملیات نظامی گسترده و جنگ نیست.

هم‌زمان، منابع عربی از آماده‌باش در پایگاه‌های آمریکا در بحرین، کویت، قطر و عربستان خبر داده‌اند.

شبکه فاکس نیوز نیز به نقل از یک مقام نظامی آمریکا اعلام کرد که حملات نظامی آمریکا به ایران پایان یافته است.