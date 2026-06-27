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تعداد بازدید : 20326
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کد خبر:۱۳۸۱۶۴۸
کد خبر:۱۳۸۱۶۴۸
30662 بازدید
نظرات: ۴۲
سوت

حرف‌های تلخ رامین رضاییان پس از بازی ایران و مصر

صحبت‌های احساسی رامین رضاییان همراه با اشک پس از بازی ایران و مصر را می‌بینید و می‌شنوید: «نمیدونم چرا نمیشه/ نمیدونم چرا انقدر بدشانسیم/ یک بار، دو بار، سه بار.../ فقط دلمون‌ میخواد مردممون شاد بشن»
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برچسب‌ها:
سوت ایران مصر جام جهانی ۲۰۲۶ رامین رضاییان ویدیو جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
12
36
پاسخ
شانس هم تو فوتبال مهمه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
ای ول قهرمان مایی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
شانس همه جا مهمه. زندگی کار فوتبال همه جا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
9
68
پاسخ
کارت درسته آقای رضائیان!
با همین نتایج هم ما به حضور بازیکنانی مثل شما در تیم ملی افتخار می کنیم و شادیم که شما مردان غیرتمند در تیم ملی کشورمان ایفای نقش می کنید!
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
5
38
پاسخ
خدایا بسه دیگه 😭😭
ع.پ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
9
59
پاسخ
دم تعصب تون گرم.
دعای یک ایران پشت و پناه تون باد
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
8
61
پاسخ
عالی بودین .ماشاالله
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
همینطور دونده و جنگنده باشید
به کوری چشم حسودان
صعود می کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
7
50
پاسخ
زنده باد ایران زنده وپاینده باد غیرت ایرانی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
14
29
پاسخ
متأسفانه میانگین سنی تیم خیلی بالا بود. این رو هم باید پذیرفت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
بالاست .. ما پیرترین تیم جام جهانی هستیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
توی نتیجه خیلی فرقی نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
12
30
پاسخ
ممنونم داداش، خسته نیاشی. ما دیدیم تو همه ی تلاشت رو کردی و واقعا دویدی، ولی این همه ی بضاعت فوتبال ما نبود. میتونستیم درگیر اسامی نشیم و از جوانان جسورتر مثل خودت بیشتر استفاده کنیم. ما از این مربی بیش از این انتظار نداشتیم تقریبا همه میدونستیم که یا صعود نمیکینم و یا طبق معمول به سختی و با باخت دیگران صعود میکنیم . تیم ملی نیاز به مربی مثل مایلی کهن داره تا امثال مهدوی کیا دوباره به تیم ملی راه پیدا کنن.
احسان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
6
25
پاسخ
خدایا کمک خواستم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
9
47
پاسخ
اصلا مهم نیست مهم اینه که با غیرت بازی کردین
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