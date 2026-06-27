صحبت‌های احساسی رامین رضاییان همراه با اشک پس از بازی ایران و مصر را می‌بینید و می‌شنوید: «نمیدونم چرا نمیشه/ نمیدونم چرا انقدر بدشانسیم/ یک بار، دو بار، سه بار.../ فقط دلمون‌ میخواد مردممون شاد بشن»