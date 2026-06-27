سوت
حرفهای تلخ رامین رضاییان پس از بازی ایران و مصر
صحبتهای احساسی رامین رضاییان همراه با اشک پس از بازی ایران و مصر را میبینید و میشنوید: «نمیدونم چرا نمیشه/ نمیدونم چرا انقدر بدشانسیم/ یک بار، دو بار، سه بار.../ فقط دلمون میخواد مردممون شاد بشن»
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شانس هم تو فوتبال مهمه
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
ناشناس| |
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
کارت درسته آقای رضائیان!
با همین نتایج هم ما به حضور بازیکنانی مثل شما در تیم ملی افتخار می کنیم و شادیم که شما مردان غیرتمند در تیم ملی کشورمان ایفای نقش می کنید!
با همین نتایج هم ما به حضور بازیکنانی مثل شما در تیم ملی افتخار می کنیم و شادیم که شما مردان غیرتمند در تیم ملی کشورمان ایفای نقش می کنید!
عالی بودین .ماشاالله
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
به کوری چشم حسودان
صعود می کنید.
متأسفانه میانگین سنی تیم خیلی بالا بود. این رو هم باید پذیرفت
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ناشناس| |
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
ناشناس| |
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
ممنونم داداش، خسته نیاشی. ما دیدیم تو همه ی تلاشت رو کردی و واقعا دویدی، ولی این همه ی بضاعت فوتبال ما نبود. میتونستیم درگیر اسامی نشیم و از جوانان جسورتر مثل خودت بیشتر استفاده کنیم. ما از این مربی بیش از این انتظار نداشتیم تقریبا همه میدونستیم که یا صعود نمیکینم و یا طبق معمول به سختی و با باخت دیگران صعود میکنیم . تیم ملی نیاز به مربی مثل مایلی کهن داره تا امثال مهدوی کیا دوباره به تیم ملی راه پیدا کنن.