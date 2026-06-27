پیام عجیب ونس به ایران پس از حمله!
جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا ساعتی پس از تجاوز ارتش تروریستی آمریکا به ایران و نقض آتش بس و تفاهم نامه مدعی شد: اگر ایران درباره نحوه اجرای یادداشت تفاهم اختلاف نظر دارد، میتواند تماس بگیرد.
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معاون ترامپ عصر جمعه به وقت محلی در پی تجاوز آمریکا به ایران ادعا کرد: «ایران توافق آتشبس را امضا کرد. ما به آن احترام گذاشتیم.»
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی مدعی شد: «اگر آنها در مورد نحوه اجرای تفاهمنامه اختلاف نظر دارند، میتوانند تلفن را بردارند (و تماس بگیرند).»
معاون رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد: «اما خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد.»
پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی پرتاب چهار پهپاد به سمت کشتیها در تنگه هرمز شد و ادعا کرد که ایران آتش بس را نقض کرده است.
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ترامپ ادعا نکرده ، ستاد کل نیروهای مسلح دیشب اعلام کرد که شلیک اخطار به کشتی ها انجام شده . بعد از آن شلیک ها آمریکا به ایران حمله کرد .
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
خدا به این آمریکایی های دیوانه و احمق شفا بده که با جان و مال انسان های بی گناه بازی می کنند و چیزی جز ضرر و خسارت به مردم بی گناه به ارمغان نیاورده اند.
از اولم معلوم بود خواست اونا فقط باز کردن هرمز بود تا قیمت نفت پایین بیاد فورا هم به هدفشون رسیدند با یه امضا چی به ایران رسید؟؟ مثل همیشه وعده سرخرمن!