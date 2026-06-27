پیام عجیب ونس به ایران پس از حمله! 

جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا ساعتی پس از تجاوز ارتش تروریستی آمریکا به ایران و نقض آتش بس و تفاهم نامه مدعی شد: اگر ایران درباره نحوه اجرای یادداشت تفاهم اختلاف نظر دارد، می‌تواند تماس بگیرد.

معاون ترامپ عصر جمعه به وقت محلی در پی تجاوز آمریکا به ایران ادعا کرد: «ایران توافق آتش‌بس را امضا کرد. ما به آن احترام گذاشتیم.»

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی مدعی شد: «اگر آنها در مورد نحوه اجرای تفاهم‌نامه اختلاف نظر دارند، می‌توانند تلفن را بردارند (و تماس بگیرند).»

معاون رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد: «اما خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد.»

پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی پرتاب چهار پهپاد به سمت کشتی‌ها در تنگه هرمز شد و ادعا کرد که ایران آتش بس را نقض کرده است.



