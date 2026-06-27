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پیام عجیب ونس به ایران پس از حمله!

جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا ساعتی پس از تجاوز ارتش تروریستی آمریکا به ایران و نقض آتش بس و تفاهم نامه مدعی شد: اگر ایران درباره نحوه اجرای یادداشت تفاهم اختلاف نظر دارد، می‌تواند تماس بگیرد.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۴۵
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16292 بازدید
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۵

پیام عجیب ونس به ایران پس از حمله!

معاون ترامپ عصر جمعه به وقت محلی در پی تجاوز آمریکا به ایران ادعا کرد: «ایران توافق آتش‌بس را امضا کرد. ما به آن احترام گذاشتیم.»

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی مدعی شد: «اگر آنها در مورد نحوه اجرای تفاهم‌نامه اختلاف نظر دارند، می‌توانند تلفن را بردارند (و تماس بگیرند).»

معاون رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد: «اما خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد.»

پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی پرتاب چهار پهپاد به سمت کشتی‌ها در تنگه هرمز شد و ادعا کرد که ایران آتش بس را نقض کرده است.


پیام عجیب ونس به ایران پس از حمله! 

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جی دی ونس آمریکا حمله به ایران آتش بس توافق نقض آتش بس ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
14
43
پاسخ
ترامپ ادعا نکرده ، ستاد کل نیروهای مسلح دیشب اعلام کرد که شلیک اخطار به کشتی ها انجام شده . بعد از آن شلیک ها آمریکا به ایران حمله کرد .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
قراربوده کشتی ها از مسیری که ایران تعیین کرده عبور کنند در عیراینصورت عواقبش به عهده خودشان است.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
22
20
پاسخ
خدا به این آمریکایی های دیوانه و احمق شفا بده که با جان و مال انسان های بی گناه بازی می کنند و چیزی جز ضرر و خسارت به مردم بی گناه به ارمغان نیاورده اند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
11
36
پاسخ
از اولم معلوم بود خواست اونا فقط باز کردن هرمز بود تا قیمت نفت پایین بیاد فورا هم به هدفشون رسیدند با یه امضا چی به ایران رسید؟؟ مثل همیشه وعده سرخرمن!
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
8
12
پاسخ
حرام زادگی دروجود آمریکا و اسرائیل خبيث است
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