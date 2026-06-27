وزارت خارجه آمریکا با استقبال از توافق چارچوبی میان لبنان و رژیم صهیونیستی، آن را مسیری برای خروج از بحران و تقویت حاکمیت لبنان توصیف کرد؛ همزمان نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بر حفظ حضور در منطقه امنیتی و محدودیت ورود حزب‌الله تأکید کرد.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای درباره توافق چارچوبی میان لبنان و رژیم صهیونیستی اعلام کرد پنتاگون آمادگی دارد بیش از ۳۰ میلیون دلار برای حمایت از ارتش لبنان اختصاص دهد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، طبق گزارش شبکه الجزیره، در این بیانیه آمده است که واشنگتن قصد دارد همراه با شرکای خود برای اجرای توافق چارچوبی و تحقق آینده‌ای امن برای لبنان، رژیم صهیونیستی و منطقه همکاری کند.

وزارت خارجه آمریکا همچنین توافق میان لبنان و رژیم صهیونیستی را تصمیمی شجاعانه از سوی دو طرف دانست و اعلام کرد این چارچوب زمینه خروج از چرخه درگیری را فراهم می‌کند.

بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، این توافق روندی سازمان‌یافته برای بازگرداندن حاکمیت لبنان، خلع سلاح حزب‌الله و برچیدن زیرساخت‌های آن ایجاد می‌کند و در نهایت امکان بازگشت رژیم صهیونیستی به مرزهای سرزمین‌های اشغالی را پس از رفع تهدیدات فراهم خواهد ساخت.

همچنین در این بیانیه اعلام شده است که توافق شامل تشکیل یک گروه هماهنگی نظامی سه‌جانبه برای لبنان با تسهیل‌گری آمریکا خواهد بود.

وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد این توافق مسیری واقعی برای خروج از بحرانی طولانی‌مدت فراهم می‌آورد و به رژیم صهیونیستی امکان خواهد داد رفع تهدیدهای موجود در مرزهای شمالی خود را ارزیابی کند.

واشنگتن همچنین از ادامه مشارکت کامل خود در این روند و اختصاص منابع گسترده خبر داد و اعلام کرد ۱۰۰ میلیون دلار کمک فوری انسانی به لبنان با هماهنگی سازمان ملل ارائه خواهد شد.

در ادامه، آمریکا بر تقویت توانمندی‌های نیروهای ارتش لبنان برای تثبیت مؤثرتر حاکمیت دولت تأکید کرد.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا نیز اعلام کرد واشنگتن به مشارکت در توافق چارچوبی تاریخی میان لبنان و رژیم صهیونیستی افتخار می‌کند، اما همچنان کارهای بیشتری برای اجرای آن لازم است.

او افزود که اقدامات جدی و معناداری برای حرکت به سمت آینده‌ای مبتنی بر صلح، رفاه و همزیستی مشترک در حال انجام است.

در همین حال، بنیامین نتانیاهو اعلام کرد مهم‌ترین بخش توافق با لبنان آن است که رژیم صهیونیستی در منطقه امنیتی باقی خواهد ماند.

نتانیاهو همچنین گفت که ایجاد دو منطقه آزمایشی بر اساس توصیه ارتش رژیم صهیونیستی مورد توافق قرار گرفته و طبق آن اجازه ورود حزب‌الله و ساکنان به منطقه امنیتی داده نخواهد شد.

مراسم امضای متن «چارچوب همکاری مشترک» میان لبنان و رژیم صهیونیستی ساعاتی قبل با حضور مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا برگزار شد.

درپی این اتفاق ساکنان مناطق مختلف پایتخت لبنان در اعتراض به امضای توافقنامه میان دولت این کشور و رژیم صهیونیستی به خیابان‌ها آمدند.