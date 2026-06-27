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نظر مساعد و مثبت معاون قوه قضائیه برای موتور سواری بانوان

از نظر شرعی هم منعی برای موتورسواری زنان وجود ندارد. آنچه باعث احتیاط برخی فقها شده این است که شاید به واسطه موتورسواری حجاب و عفاف برخی بانوان دچار خدشه شود. این دغدغه هم صرفاً به موتورسواری مربوط نمی‌شود و در هرجایی ممکن است این اتفاق رخ دهد.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۲۶
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1972 بازدید
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۶

نظر مساعد و مثبت معاون قوه قضائیه برای موتور سواری بانوان

هادی صادقی معاون قوه قضائیه ضمن بیان دیدگاه خود در باره موتورسواری زنان خواهان تصویب قانون گواهی نامه موتورسیکلت برای زنان شد. او گفت: موتورسواری بانوان منع شرعی ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه ایران؛ حجت‌الاسلام هادی صادقی، معاون قوه قضائیه گفت: تاکنون قانونی در مورد اینکه به زنان گواهینامه موتور داده شود، تصویب نشده است به همین خاطر نظر قوه قضائیه در این مورد با توجه به این مقدمه مشخص است، اما در صورت تصویب قانون، قوه قضائیه موافق قطعی این موضوع خواهد بود. 
 
اگر از بنده به عنوان حقوقدان این سؤال پرسیده شود، قطعاً خواهم گفت نه تنها من بلکه اکثراً موافق هستند که این قانون اصلاح شود چراکه در حقوق عمومی منعی در این مورد وجود ندارد که زنان بتوانند با موتورسواری تردد آسان و راحتی داشته باشند.

 حالا اگر یک خانم خدایی ناکرده بخواهد حرمت خود را زیر پا بگذارد، این موضوع می‌تواند در خودرو، پیاده رو یا حالا هرجایی مانند موتور نیز انجام شود.

وی گفت: توصیه من این است در اسرع وقت قانون را اصلاح کنند. قانونگذار برای ملاحظات مراجع در این زمینه نیز مواردی را باید در نظر بگیرد مثلاً لباس خاصی را طراحی کنند یا موتورهای خاصی را برای بانوان در نظر بگیرند. ما به هیچ‌وجه راضی نیستیم حرمت بانوان شکسته شود اما از طرف دیگر باید اسباب راحتی بانوان را نیز فراهم کرد.

 نباید یک طرف را فدای طرف دیگر کرد. بهترین تصمیم این است که به لحاظ برخی شرایط، این موضوع به صورت قانونی کاملاً حل و فصل شود.

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موتورسواری زنان قوه قضاییه گواهینامه گواهینامه زنان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
6
پاسخ
و تمام
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
6
11
پاسخ
جهان در چه فکری هست

و ما در چه فکری هستیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
9
پاسخ
یعنی مطمئن باشیم اسلام بخطر نمی افتد؟!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
0
11
پاسخ
احیانا" مشکل دیگه ای در جامعه وجود نداره که نگرانش باشید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
0
8
پاسخ
حاج آقا مشکل موتور سواری آدمها نیست،مشکل در این ک موتوری ک تا یکی دو سال پیش سه و چهار میلیون بود الان نزدیک دویست میلیون شده،جوانی ک قصد دارد ی شغل حداقلی داشته باشد،این پول از کجا بیاره؟؟ آموزه های دینی در مورد این حجم از تورم و گرانی ناشی از سو مدیریت چی گفته؟
علی قلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
5
پاسخ
ای کاش در مورد تورم و گرانی های افسارگسیخته هم نظری میدادی .
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