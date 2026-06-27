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سپاه: حمله به نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه

سپاه: ساعاتی پیش رژیم پیمان‌شکن آمریکا... به حمله هوایی به سواحل جمهوری اسلامی ایران اقدام کرد.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۱۹
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5137 بازدید
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۵
سپاه: حمله به نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه

به گزارش تابناک؛ نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد در پاسخ به تجاوز، چند نقطه استقرار ارتش آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است.

 متن این بیانیه به شرح ذیل است:


بسم الله قاصم الجبارین فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ 

 به دنبال نقض آتش بس رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، ساعاتی پیش رژیم پیمان‌شکن آمریکا نیز مانند همیشه دست به نقض تعهدات خود زد و به بهانه‌های مختلف از تردد یک کشتی متخلف از مسیر غیرمجاز در تنگه هرمز به حمله هوایی به سواحل جمهوری اسلامی ایران اقدام کرد.

 نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به این تجاوز نقاط استقرار ارتش تروریستی آمریکا در منطقه را مورد اصابت قرار داد.

 بر اساس بند ۵ تفاهم نامه اسلام آباد ترتیبات کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز با جمهوری اسلامی ایران است؛ لکن آمریکا با تحریک جهات مختلف در صدد تخلف از این تعهد بود که پاسخ لازم داده شد و من بعد چنین خواهد بود. در صورت تکرار تجاوز، پاسخ ما گسترده‌تر از این خواهد بود.

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سپاه پاسداران نیروی دریایی سپاه پاسداران حمله آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
12
27
پاسخ
تا حرامیان یانکی صهیونی ازمنطقه بیرون انداخته نشوند همین آش است وهمین کاسه این آشغالها سالهای است که کارشان غارت و تسلط بر منطقه است و یکسری حکام شکمباره عیاش هم از آنها پذیرایی می کنند
بنده خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
13
26
پاسخ
خدا قوت دلاور مردان رهبر شهید احسنت بر شما که زبان حرف زدن با این جنایتکاران تاریخ را به بهترین شکل ممکن فهمیده و صحبت می کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
11
25
پاسخ
این خوبه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
8
17
پاسخ
بزنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
9
پاسخ
آفرین آمریکا و اسرائیل فقط زبان زور را می فهمند
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