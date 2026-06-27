سپاه: حمله به نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه

سپاه: ساعاتی پیش رژیم پیمان‌شکن آمریکا... به حمله هوایی به سواحل جمهوری اسلامی ایران اقدام کرد.

به گزارش تابناک؛ نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد در پاسخ به تجاوز، چند نقطه استقرار ارتش آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:



بسم الله قاصم الجبارین فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ

به دنبال نقض آتش بس رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، ساعاتی پیش رژیم پیمان‌شکن آمریکا نیز مانند همیشه دست به نقض تعهدات خود زد و به بهانه‌های مختلف از تردد یک کشتی متخلف از مسیر غیرمجاز در تنگه هرمز به حمله هوایی به سواحل جمهوری اسلامی ایران اقدام کرد.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به این تجاوز نقاط استقرار ارتش تروریستی آمریکا در منطقه را مورد اصابت قرار داد.

بر اساس بند ۵ تفاهم نامه اسلام آباد ترتیبات کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز با جمهوری اسلامی ایران است؛ لکن آمریکا با تحریک جهات مختلف در صدد تخلف از این تعهد بود که پاسخ لازم داده شد و من بعد چنین خواهد بود. در صورت تکرار تجاوز، پاسخ ما گسترده‌تر از این خواهد بود.