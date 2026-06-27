تیم ملی فوتبال ایران در آخرین گام در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، در شهر سیاتل رودرروی تیم ملی مصر قرار گرفت و به تساوی دست یافت.

تساوی ایران و مصر در گام آخر؛ صعود به اما و اگر کشید/ پنالتی از دست رفته و گل مردود علیه آرزوهای ایرانی + فیلم

جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

تیم ملی آخرین دیدارش را در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل مصر با تساوی پشت سر گذاشت و با فرصت سوزی نتوانست به پیروزی برسد تا صعود از گروه به اما و اگر کشیده شود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین دیدارش در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، از ساعت ۰۶:۳۰ بامداد شنبه به وقت تهران (ساعت ۲۰ جمعه به وقت محلی) در ورزشگاه لومن فیلد شهر سیاتل به مصاف مصر رفت و به تساوی یک - یک رسید.

محمود صابر (دقیقه ۵) برای مصر و رامین رضاییان (دقیقه ۱۰) برای ایران گلزنی کردند.

ترکیب تیم ملی ایران:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، محمدحسین کنعانی زادگان (صالح حردانی - ۴۵)، علی نعمتی، رامین رضاییان، میلاد محمدی، سعید عزت اللهی، محمد قربانی، سامان قدوس (شهریار مغانلو - ۶۷)، محمد محبی (علیرضا جهانبخش - ۱+۹۰) و مهدی طارمی.

ترکیب تیم ملی مصر:

مصطفی شوبیر، محمد هانی، رامی ربیعه، محمد عبدالمنعم (یاسر ابراهیم - ۱۳)، احمد فتوح، مهند لاشین، محمود صابر (مروان عطیا - ۴۵)، امام عاشور (عمر مرموش - ۴۵)، ترزگه، محمد صلاح (زیزو - ۵۶) و مصطفی زیکو (حمزه عبدالکریم - ۷۶).

نیمه اول

دقیقه ۵: مصری‌ها روی یک حمله نصفه و نیمه، محمد صلاح را صاحب توپ کردند و این بازیکن پاسی را به دهانه دروازه ایران ارسال کرد که با دفع ناقص علیرضا بیرانوند همراه شد و توپ برگشتی را محمود صابر تبدیل به گل کرد.

تعداد بازدید : 5893 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_2345652"><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1381605/2345652?width=700&height=400"></script></div>

دقیقه ۱۰: مهدی طارمی در محوطه جریمه مصر با خطا متوقف شد تا داور مسابقه اعلام پنالتی کند. کاپیتان تیم ملی خودش پشت ضربه پنالتی ایستاد، اما مصطفی شوبیر توانست جهت ضربه طارمی را تشخیص دهد و موفق به مهار توپ شد.

تعداد بازدید : 4481 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_2345653"><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1381605/2345653?width=700&height=400"></script></div>

دقیقه ۱۴: محمد محبی که پشت محوطه جریمه صاحب توپ شده بود، با پاسی میلاد محمدی را در موقعیت گل قرار داد که ضربه این بازیکن با دفع ناقص شوبیر همراه شد و توپ برگشتی را رامین رضاییان از زاویه بسته تبدیل به گل کرد. رضاییان در بازی نخست ایران مقابل نیوزلند هم موفق به گلزنی شده بود.

تعداد بازدید : 3959 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_2345654"><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1381605/2345654?width=700&height=400"></script></div>

دقیقه ۱۸: مصری‌ها فشار زیادی روی دروازه ایران آوردند و چند توپ ارسالی به محوطه جریمه می‌توانست خطرساز شود، اما در نهایت سامان قدوس توپ را دور کرد.

دقیقه ۳۰: ترزگه شوتی را به سمت دروازه ایران شلیک کرد که علیرضا بیرانوند موفق به مهار آن شد.

دقیقه ۳۳: حمله برای تیم ایران با یک پاس در عرض به محوطه جریمه مصر همراه شد که رامین رضاییان خودش را در موقعیت قرار داد، اما ضربه او به بالای دروازه رفت.

دقیقه ۱+۴۵: یک پرتاب اوت برای ایران به دست آمد که علی نعمتی با سامان قدوس کوتاه کار کرد و در نهایت خودش ارسالی روی دروازه مصر داشت که موقعیت خوبی برای باز کردن دروازه شوبیر بود، اما ضربه سر شجاع خلیل‌زاده از کنار دروازه به اوت رفت.

نیمه دوم

دقیقه ۴۶: سامان قدوس ارسالی را روی دروازه مصر انجام داد و محمد محبی می‌توانست با یک ضربه توپ را تبدیل به گل کند، اما تعلل کرد و توپ از مقابلش عبور کرد.

دقیقه ۴۹: محمد صلاح با حرکت در یک سوم دفاعی ایران توپی را به سمت چپ برای ترزگه ارسال کرد که ضربه این بازیکن شدت کمی داشت و به راحتی توسط بیرانوند مهار شد.

دقیقه ۶۵: ضربه ایستگاهی برای مصر در نزدیکی محوطه جریمه ایران شکل گرفت که پاس کوتاه و ارسال دوم روی دروازه ایران می‌توانست خطرساز شود که علی نعمتی تن به کرنر داد.

دقیقه ۸۹: برای ایران یک کرنر به دست آمد که کرنر ارسالی با ضربه سر مهدی طارمی همراه شد و توپ تیر دروازه مصر را به لرزه درآورد و در ادامه هم داور روی دروازه‌بان مصر خطا اعلام کرد.

دقیقه ۳+۹۰: ایران در لحظات پایانی حملات خود را افزایش داد و در یک صحنه اشتباه دروازه‌بان و خط دفاعی مصر، توپ را به شجاع خلیل‌زاده رساند و این بازیکن هم مقابل دروازه بدون دروازه‌بان مصر توپ را تبدیل به گل کرد. در بازبینی صحنه گل در اتاق VAR مشخص شد که خلیل‌زاده پیش از زدن ضربه، جلوتر از دروازه‌بان مصر بوده و باوجود اینکه یک مدافع مصری کمی عقب‌تر بود، اما در نهایت آفساید اعلام شد تا این گل تاریخی که می‌توانست بدون اما و اگر ایران را به مرحله بعدی برساند، مردود اعلام شد.

تعداد بازدید : 1884 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_2345783"><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1381605/2345783?width=700&height=400"></script></div>

دقیقه ۵+۹۰: رامین رضاییان در دهانه دروازه مصر فرصت داشت تا بار دیگر برای ایران گلزنی کند، اما تکل مدافع مصری مانع از این اتفاق شد.

دقیقه ۶+۹۰: علیرضا جهانبخش ارسالی روی دروازه مصر داشت که با ضربه سر سعید عزت‌اللهی همراه شد، اما توپ به تیر دروازه برخورد کرد و به اوت رفت.

در بازی همزمان بلژیک و نیوزلند در ورزشگاه بی‌سی پلیس، ونکوور به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۵ بر یک بلژیک خاتمه یافت.

لئاندرو تروسارد (دقایق ۲۸ و ۵۰)، کوین دی بروینه (دقیقه ۶۶)، روملو لوکاکو (دقیقه ۸۶) و الکسیس جسی سالماکرز (دقیقه ۴+۹۰) گل‌های بلژیک را به ثمر رساندند و الی جاست (دقیقه ۸۴) تک گل نیوزلند را وارد دروازه شیاطین سرخ کرد.

به گزارش تابناک، با نتایج به دست آمده، بلژیک و مصر ۵ امتیازی شدند که با تفاضل گل به دست آمده به ترتیب به عنوان تیم‌های اول و دوم صعود کردند و ایران با ۳ امتیاز در رده سوم ایستاد که برای صعود به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم، باید منتظر نتیجه سه گروه پایانی باشد.