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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

تساوی ایران و مصر در گام آخر؛ صعود به اما و اگر کشید/ پنالتی از دست رفته و گل مردود علیه آرزوهای ایرانی + فیلم

تیم ملی فوتبال ایران در آخرین گام در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، در شهر سیاتل رودرروی تیم ملی مصر قرار گرفت و به تساوی دست یافت.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۰۵
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37556 بازدید
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۸۲

پوشش زنده دیدار ایران یک - مصر یک؛ تا دقیقه ۳۰/ طارمی پنالتی از دست داد، رامین بازهم گل زد

تیم ملی آخرین دیدارش را در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل مصر با تساوی پشت سر گذاشت و با فرصت سوزی نتوانست به پیروزی برسد تا صعود از گروه به اما و اگر کشیده شود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین دیدارش در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، از ساعت ۰۶:۳۰ بامداد شنبه به وقت تهران (ساعت ۲۰ جمعه به وقت محلی) در ورزشگاه لومن فیلد شهر سیاتل به مصاف مصر رفت و به تساوی یک - یک رسید.

محمود صابر (دقیقه ۵) برای مصر و رامین رضاییان (دقیقه ۱۰) برای ایران گلزنی کردند.

ترکیب تیم ملی ایران:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، محمدحسین کنعانی زادگان (صالح حردانی - ۴۵)، علی نعمتی، رامین رضاییان، میلاد محمدی، سعید عزت اللهی، محمد قربانی، سامان قدوس (شهریار مغانلو - ۶۷)، محمد محبی (علیرضا جهانبخش - ۱+۹۰) و مهدی طارمی.

ترکیب تیم ملی مصر:

مصطفی شوبیر، محمد هانی، رامی ربیعه، محمد عبدالمنعم (یاسر ابراهیم - ۱۳)، احمد فتوح، مهند لاشین، محمود صابر (مروان عطیا - ۴۵)، امام عاشور (عمر مرموش - ۴۵)، ترزگه، محمد صلاح (زیزو - ۵۶) و مصطفی زیکو (حمزه عبدالکریم - ۷۶).

نیمه اول

دقیقه ۵: مصری‌ها روی یک حمله نصفه و نیمه، محمد صلاح را صاحب توپ کردند و این بازیکن پاسی را به دهانه دروازه ایران ارسال کرد که با دفع ناقص علیرضا بیرانوند همراه شد و توپ برگشتی را محمود صابر تبدیل به گل کرد.

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دقیقه ۱۰: مهدی طارمی در محوطه جریمه مصر با خطا متوقف شد تا داور مسابقه اعلام پنالتی کند. کاپیتان تیم ملی خودش پشت ضربه پنالتی ایستاد، اما مصطفی شوبیر توانست جهت ضربه طارمی را تشخیص دهد و موفق به مهار توپ شد.

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دقیقه ۱۴: محمد محبی که پشت محوطه جریمه صاحب توپ شده بود، با پاسی میلاد محمدی را در موقعیت گل قرار داد که ضربه این بازیکن با دفع ناقص شوبیر همراه شد و توپ برگشتی را رامین رضاییان از زاویه بسته تبدیل به گل کرد. رضاییان در بازی نخست ایران مقابل نیوزلند هم موفق به گلزنی شده بود.

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فیلم اصلی

دقیقه ۱۸: مصری‌ها فشار زیادی روی دروازه ایران آوردند و چند توپ ارسالی به محوطه جریمه می‌توانست خطرساز شود، اما در نهایت سامان قدوس توپ را دور کرد.

دقیقه ۳۰: ترزگه شوتی را به سمت دروازه ایران شلیک کرد که علیرضا بیرانوند موفق به مهار آن شد.

دقیقه ۳۳: حمله برای تیم ایران با یک پاس در عرض به محوطه جریمه مصر همراه شد که رامین رضاییان خودش را در موقعیت قرار داد، اما ضربه او به بالای دروازه رفت.

دقیقه ۱+۴۵: یک پرتاب اوت برای ایران به دست آمد که علی نعمتی با سامان قدوس کوتاه کار کرد و در نهایت خودش ارسالی روی دروازه مصر داشت که موقعیت خوبی برای باز کردن دروازه شوبیر بود، اما ضربه سر شجاع خلیل‌زاده از کنار دروازه به اوت رفت.

نیمه دوم

دقیقه ۴۶: سامان قدوس ارسالی را روی دروازه مصر انجام داد و محمد محبی می‌توانست با یک ضربه توپ را تبدیل به گل کند، اما تعلل کرد و توپ از مقابلش عبور کرد.

دقیقه ۴۹: محمد صلاح با حرکت در یک سوم دفاعی ایران توپی را به سمت چپ برای ترزگه ارسال کرد که ضربه این بازیکن شدت کمی داشت و به راحتی توسط بیرانوند مهار شد.

دقیقه ۶۵: ضربه ایستگاهی برای مصر در نزدیکی محوطه جریمه ایران شکل گرفت که پاس کوتاه و ارسال دوم روی دروازه ایران می‌توانست خطرساز شود که علی نعمتی تن به کرنر داد.

دقیقه ۸۹: برای ایران یک کرنر به دست آمد که کرنر ارسالی با ضربه سر مهدی طارمی همراه شد و توپ تیر دروازه مصر را به لرزه درآورد و در ادامه هم داور روی دروازه‌بان مصر خطا اعلام کرد.

دقیقه ۳+۹۰: ایران در لحظات پایانی حملات خود را افزایش داد و در یک صحنه اشتباه دروازه‌بان و خط دفاعی مصر، توپ را به شجاع خلیل‌زاده رساند و این بازیکن هم مقابل دروازه بدون دروازه‌بان مصر توپ را تبدیل به گل کرد. در بازبینی صحنه گل در اتاق VAR مشخص شد که خلیل‌زاده پیش از زدن ضربه، جلوتر از دروازه‌بان مصر بوده و باوجود اینکه یک مدافع مصری کمی عقب‌تر بود، اما در نهایت آفساید اعلام شد تا این گل تاریخی که می‌توانست بدون اما و اگر ایران را به مرحله بعدی برساند، مردود اعلام شد.

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فیلم اصلی

دقیقه ۵+۹۰: رامین رضاییان در دهانه دروازه مصر فرصت داشت تا بار دیگر برای ایران گلزنی کند، اما تکل مدافع مصری مانع از این اتفاق شد.

دقیقه ۶+۹۰: علیرضا جهانبخش ارسالی روی دروازه مصر داشت که با ضربه سر سعید عزت‌اللهی همراه شد، اما توپ به تیر دروازه برخورد کرد و به اوت رفت.

در بازی همزمان بلژیک و نیوزلند در ورزشگاه بی‌سی پلیس، ونکوور به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۵ بر یک بلژیک خاتمه یافت.

لئاندرو تروسارد (دقایق ۲۸ و ۵۰)، کوین دی بروینه (دقیقه ۶۶)، روملو لوکاکو (دقیقه ۸۶) و الکسیس جسی سالماکرز (دقیقه ۴+۹۰) گل‌های بلژیک را به ثمر رساندند و الی جاست (دقیقه ۸۴) تک گل نیوزلند را وارد دروازه شیاطین سرخ کرد.

به گزارش تابناک، با نتایج به دست آمده، بلژیک و مصر ۵ امتیازی شدند که با تفاضل گل به دست آمده به ترتیب به عنوان تیم‌های اول و دوم صعود کردند و ایران با ۳ امتیاز در رده سوم ایستاد که برای صعود به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم، باید منتظر نتیجه سه گروه پایانی باشد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
97
36
پاسخ
یوزها میبازن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
امثال تو میسوزن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
۰۷:۰۲۶
حالا که نباخت و مساوی کرد تو نمیسوزی؟!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
دیدی ایران باخت نمیده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
08:44
عجله کردی صبر کن ایران برد حالا اساسی بسوز
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
سرمربی فقط کارلوس کیروش عزیز و گرامی. وسلام نامه تمام
ناشناس
| United States of America |
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
اقای طارمی ایکاش پنالتی را گل کرده بودی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
واقعا عجب صعود ارزشمند و تمیزی! الان اگه سنگال و باقی تیم‌های رده سوم سایر گروه‌ها اتوبوسشون چپ کنه ایران دیگه صعود میکنه.
جان فدای ایران
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
یوزها هیچ وقت نمی بازن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
حسود هرگز نیاسود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
15
35
پاسخ
اگر رامین قبول کنه بعد از زدن گل لباسش را بالا نزنه خیلی بهتره
پاسخ ها
حامد
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
گل شجاع صحیح بودکاملا به اشتباه افسایداعلام شد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
روی صحنه اول ک گفتن افسایده شجاع تاثیری نداشت روی ارسال دوم گل زدک ربطی به افسایدلحظه قبل نداشت مشکل ازقوانین ظعیف وبی منطق فیفاست ورئیسش ک روصندلی راحت نشسته وازش پذیرایی میشه نمیدونه صدمیلیون ایرانی نزدیکبودسکته کنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
51
35
پاسخ
خسته شدن هی برن بیان
وقتشه باز گردن به خانه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
76
36
پاسخ
زور الکی نزنید،میبازید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
48
34
پاسخ
تابناک چرا نظر این آدمهای منفی رو منتشر می کنی؟ کمترین کار فرستادن انرژی مثبته که تو اینو هم دریغ می کنی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
مثلا یکی نظرش منفی باشه تاثیرش روی تیمی که توی امریکاست چیه تحملتون رو بالا ببرید
ناشناس
| United States of America |
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
انرژی مثبت ؟
بابت چیمون و چیتون باید انرژی مثبت داشته باشیم؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
دقیقا درسته. این کار تابناک آزادی بیان نیست. خیانت به بیانه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
37
56
پاسخ
این سلطنت طلب ها هم که بر خلاف چیزی که ادعا می کنند فوتبال را سیاسی کردند ظاهراً سیاسی کردن فوتبال اگر به نفعشان باشد اشکالی ندارد اما بنفعشان نباشد نباید سیاست وارد فوتبال و دین شود
جالب است تفکراتشان با اسرائیلی ها یکی است و اسرائیلی ها هم دین یهود و سیاست در جایی که به نفعشان است اشکالی ندارد و باید باشد
صدا و سیما نباید این اعجوبه ها را سانسور کند و بگذارند مردم این خائن های وطن فروش را بهتر بشناسند
مصری ها و آمریکایی ها هم از کار این نابغه ها تعجب کرده اند و می گویند اینها چه موجودات عجیبی هستند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
توي قرن 21 صحبت از سلطنت و پادشاهي فقط برازنده شماهاست وگرنه دوره اين چيزها خيلي وقته تموم شده
فراز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
27
26
پاسخ
یوزها بردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
16
46
پاسخ
طارمی خجالت نکشید پنالتی خراب کرد؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
مسی هم پنالتی خراب کرد ، تیم باید تیم باشه که نبود البته بضاعت فوتبال ما همینه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
45
33
پاسخ
یوز ها آبروریزی بسه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
55
43
پاسخ
قلعه نویی حیا کن تیم ملی رو رها کن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
تیم اقای تاج
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
چرا رها کنه ؟ کجا بهتر از این شامورتی بازی که صذها میلیارد از قرارداد به برکت بیت المال گیرش بیاد و ساعت 8 میلیارد تومنی ببنده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
قراربودباهزینه سرسام اوریه مربی اجنبی تازه به دوران رسیده ازجام کناربریم ک بایه مربی داخلی متعصب وباانگیزه وباتجربه به این مهم رسیدیم درهرحال اخرش همینجابودیم ودرهزینه هاصرفه ؟جویی کردیم حالاچرابایدناراحتباشیم
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