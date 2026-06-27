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حمله آمریکا به جنوب ایران؛ سنتکام نقض آتش بس را تأیید کرد

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در خاورمیانه (سنتکام) حمله به جنوب ایران را تأیید کرد.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۰۱
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33583 بازدید
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۴۵

حمله آمریکا به جنوب ایران؛ سنتکام نقض آتش بس را تأیید کرد

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، با وجود برقراری آتش بس بین تهران و واشنگتن، سنتکام در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آمریکا حملاتی را علیه ایران انجام داد.

این نهاد آمریکایی با نسبت دادن حمله دیروز به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز به ایران اعلام کرد که این حمله آمریکا در پاسخ به این حمله تهران صورت گرفته است.

ساعاتی قبل‌تر از آن تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گزارش داده بود عصر امروز صدای انفجاری در اسکله دریایی طاهریه در شهرستان سیریک در جنوب کشور شنیده شده است. 

شهرستان سیریک، در فاصله ۱۷۰ کیلومتری شرق بندرعباس واقع شده است.

 صدای این انفجار بعد از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی در تروث‌سوشال مدعی شده که ایران اقدام به شلیک چهار فروند پهپاد به سمت کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز کرده است.

او نوشت: «جمهوری اسلامی ایران دست‌کم چهار «پهپاد تهاجمی یکجانبه» به سمت کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز کرد. یکی از پهپادها برخورد محکمی با عرشه بالایی یک کشتی باری بسیار گران‌قیمت داشت.»

او در ادامه ادعا کرده است: «خسارت وارد شد اما کشتی توانست به مسیرش ادامه دهد. ما سه پهپاد دیگری را ساقط کردیم. واضح است که این نقض احمقانه توافق آتش‌بس است.»

ادعای دونالد ترامپ در حالی مطرح شده که ایالات متحده متهم است بند اول تفاهمنامه را نقض کرده است. در آن بند ایالات متحده موظف به حفظ آتش‌بس در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان شده و این در حالی است که حملات همه‌جانبه اسرائیل در جنوب لبنان کماکان ادامه دارد.

به گزارش تابناک، منابع خبری روز پنجشنبه از حادثه دریایی در سواحل عمان خبر داده و اعلام کردند که این حادثه تلفاتی به همراه نداشته و آسیب زیست محیطی نیز نداشت.

این منابع گزارش دادند که یک کشتی باری در جنوب شرقی بندری در عمان مورد اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفت.

همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس نیز اعلام کرد: گزارش حادثه ای در ۷.۵ مایل دریایی جنوب شرق بندری در عمان گزارش شده است. کاپیتان کشتی اعلام کرد که این حادثه آسیب زیست محیطی و تلفاتی به همراه نداشته است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
113
155
پاسخ
محکم این بیشرف های آمریکایی را بکوبید
پاسخ ها
حقگو
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
این حروم زاده ها فقط زبان زور و قدزت را خوب میفهمند پس درنگ جایز نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
101
138
پاسخ
مرگ بر آمریکا. باید پاسخ دندان شکنی به ترامپ جنایتکار بدهیم.
عاشق نظام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
123
91
پاسخ
کویت و بحرین بزنید ،لطفا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
91
125
پاسخ
باید مثل پاکستان و کره شمالی قوی شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
39
212
پاسخ
خب شما هم به اسر ائیل حمله کنید مگه منتظر محو اس ائیل نبودید؟ بسم اله
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
حرف حقی زدی که بعضی ها را شدیدا سوزاندی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
63
114
پاسخ
ایران لبنان شده
بمب اتم بسازین
فقط به فعالیت ترابری های آمریکا در چند روز اخیر توجه کنید
mostafa faraji
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
52
77
پاسخ
هر کشوری میبینی پهپاد شاهد ساخته هرجا هم که میخوره میگن کار ایران بوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
51
104
پاسخ
در صورت پاسخ ندادن تجاوزات ادامه دار خواهد بود، ترامپ سطح منازعات سیاسی را تا حد چاقوکشی در محله های نیویورک پایین آورده و گوبی با پلی استیشن بازی می کند. باید بهای این تجاوز را بپردازد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
55
118
پاسخ
با توجه به وضعیت منطقه بایستی از تفاهم نامه خارج بشویم
ناشناس
|
United States of America
|
۰۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
59
107
پاسخ
پایگاه های آمریکا رو نزنید گستاخ تر میشوند
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