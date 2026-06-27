حمله آمریکا به جنوب ایران؛ سنتکام نقض آتش بس را تأیید کرد

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، با وجود برقراری آتش بس بین تهران و واشنگتن، سنتکام در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آمریکا حملاتی را علیه ایران انجام داد.

این نهاد آمریکایی با نسبت دادن حمله دیروز به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز به ایران اعلام کرد که این حمله آمریکا در پاسخ به این حمله تهران صورت گرفته است.

ساعاتی قبل‌تر از آن تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گزارش داده بود عصر امروز صدای انفجاری در اسکله دریایی طاهریه در شهرستان سیریک در جنوب کشور شنیده شده است.

شهرستان سیریک، در فاصله ۱۷۰ کیلومتری شرق بندرعباس واقع شده است.

صدای این انفجار بعد از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی در تروث‌سوشال مدعی شده که ایران اقدام به شلیک چهار فروند پهپاد به سمت کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز کرده است.

او نوشت: «جمهوری اسلامی ایران دست‌کم چهار «پهپاد تهاجمی یکجانبه» به سمت کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز کرد. یکی از پهپادها برخورد محکمی با عرشه بالایی یک کشتی باری بسیار گران‌قیمت داشت.»

او در ادامه ادعا کرده است: «خسارت وارد شد اما کشتی توانست به مسیرش ادامه دهد. ما سه پهپاد دیگری را ساقط کردیم. واضح است که این نقض احمقانه توافق آتش‌بس است.»

ادعای دونالد ترامپ در حالی مطرح شده که ایالات متحده متهم است بند اول تفاهمنامه را نقض کرده است. در آن بند ایالات متحده موظف به حفظ آتش‌بس در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان شده و این در حالی است که حملات همه‌جانبه اسرائیل در جنوب لبنان کماکان ادامه دارد.

به گزارش تابناک، منابع خبری روز پنجشنبه از حادثه دریایی در سواحل عمان خبر داده و اعلام کردند که این حادثه تلفاتی به همراه نداشته و آسیب زیست محیطی نیز نداشت.

این منابع گزارش دادند که یک کشتی باری در جنوب شرقی بندری در عمان مورد اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفت.

همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس نیز اعلام کرد: گزارش حادثه ای در ۷.۵ مایل دریایی جنوب شرق بندری در عمان گزارش شده است. کاپیتان کشتی اعلام کرد که این حادثه آسیب زیست محیطی و تلفاتی به همراه نداشته است.