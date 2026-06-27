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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

صدرنشینی فرانسه با هت‌تریک دمبله مقابل نروژ؛ شانس بالای سنگال برای صعود با گلباران عراق

تکلیف گروه I جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا با برگزاری دو دیدار پایانی به صورت همزمان مشخص شد که فرانسه بالاتر از نروژ و به عنوان صدرنشین به مرحله یک شانزدهم نهایی رسید.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۰۰
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صدرنشینی فرانسه با هت‌تریک دمبله مقابل نروژ؛ شانس بالای سنگال برای صعود با گلباران عراق

نروژ در حالی که ستاره خود را روی نیمکت نشانده بود و برای بازی با فرانسه انگیزه زیادی نداشت، نتیجه را هم به این تیم واگذار کرد تا به عنوان تیم دوم به مرحله یک شانزدهم نهایی برسد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدارهای پایانی گروه I جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا از ساعت ساعت ۲۲:۳۰ جمعه به وقت تهران (ساعت ۱۵ به وقت محلی) برگزار شد که در پایان تکلیف تیم‌های حاضر در این گروه مشخص شد تا فرانسه و نروژ به عنوان تیم‌های اول و دوم راهی مرحله بعد شوند و سنگال هم با برتری پرگل مقابل عراق، شانس خوبی برای صعود به عنوان یکی از تیم‌های سوم به دست بیاورد، اما سنگالی‌ها باید تا پایان رقابت‌های گروهی منتظر بمانند.

در دیدار سرنوشت‌ساز این گروه برای تعیین صدرنشین، دو تیم نروژ و فرانسه در ورزشگاه ژیلت شهر فاکسبرو در ایالات ماساچوست به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۴ بر یک فرانسه به پایان رسید. آن هم در حالی که این بار ستاره فرانسه کیلیان امباپه نبود و عثمان دمبله موفق شد با هت‌تریک صدرنشینی فرانسه را قطعی کند. ستاره تیم پاری‌سن‌ژرمن در دقایق ۷، ۲۰ و ۳۲ و همچنین دزیره دوئه در دقیقه ۴+۹۰ برای فرانسه گلزنی کرد و در مقابل تلو آسگارد در دقیقه ۲۱ تنها گل نروژ را وارد دروازه خروس‌ها کرد. این در حالی بود که در غیاب ارلینگ هالند که از روی نیمکت شاهد شکست تیمش بود، یورگن استرند لارسن هم در دقیقه ۵۰ یک پنالتی را برای وایکینگ‌ها از دست داد و فرصت کم کردن اختلاف را از نروژی‌ها گرفت.

صدرنشینی فرانسه با هت‌تریک دمبله مقابل نروژ؛ شانس بالای سنگال برای صعود با گلباران عراق

در دیگر دیدار این گروه که به صورت همزمان برگزار می‌شد، دو تیم سنگال و عراق در ورزشگاه بی‌ام‌او فیلد شهر تورنتو به مصاف هم رفتند که سنگال با برتری پرگل ۵ بر صفر شانس خود را برای صعود به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم افزایش داد. هرچند عراق هم این شانس را داشت که با برتری مقابل سنگال صاحب شانس صعود شود، اما خیلی زود دروازه‌اش باز شد و خیلی زود هم یک اخراجی داد تا شیرازه این تیم از هم بپاشد. در این دیدار حبیب دیارا (دقیقه ۴)، اسماعیل سار (دقیقه ۵۶)، پاپه گیه (دقایق ۵۹ و ۷۱) و لیمان اندیایه (دقیقه ۸۲) برای سنگال گلزنی کردند. ربین سولاکا هم از تیم ملی عراق در دقیقه ۱۳ از زمین مسابقه اخراج شد.

با این نتایج فرانسه با ۹ امتیاز صدرنشینی خود را قطعی کرد و برای شناختن حریفش در مرحله یک شانزدهم نهایی باید منتظر تعیین تیم‌های برتری سوم باشد، اما نروژ به عنوان تیم دوم گروه I در یک شانزدهم نهایی به مصاف ساحل عاج می‌رود. سنگال هم با کسب ۳ امتیاز و تبدیل کردن تفاضل ۳- به ۲+ حالا شانس خود را برای صعود به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم افزایش داده است، اما روی کاغذ هنوز باید منتظر باشد؛ عراق هم با قعرنشینی با جام خداحافظی کرد.

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