محسن رضایی: رهبر انقلاب در سلامت کامل هستند

فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی گفت: اگر کوچکترین تهدیدی علیه ایران از سوی آمریکا یا اسرائیل صورت بگیرد، همانطور که در جنگ رمضان توانایی‌های جدیدی رونمایی و جنگنده‌ها و پهپادهای دشمن را سرنگون کردیم، با تمام توان آمادگی ادامه نبرد داریم.

به گزارش تابناک، سرلشکر محسن رضایی در مصاحبه با شبکه نیوزنیشن آمریکا، خطاب به خانواده‌های آمریکایی مخاطب این شبکه، اظهار کرد: این همه کودک در ایران، غزه و لبنان به چه جرمی به شهادت رسیدند؟ کودکان مظلوم میناب در مدرسه در حال درس خواندن بودند و به شهادت رسیدند. واقعا ملت آمریکا خواهان چنین فجایع بزرگ انسانی هستند؟

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره مهمترین دستاورد مذاکرات سوییس، گفت: تیم مذاکره‌کننده ایران با جدیت و سرعت وارد مذاکره شد و آمریکا در حالی که اسرائیل بند اول تفاهم‌نامه را نقض کرده بود وارد مذاکره شد و در طول مذاکره هم ترامپ همچنان با لحن دوران جنگ، ایران را تهدید کرد و با اینکه تیم مذاکره‌کننده ایران مذاکرات را ادامه دادند اما در تیم مذاکره‌کننده آمریکا جدیتی برای ادامه مذاکرات نمی‌بینم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا ایران احساس می‌کند مواضعش به شکل شفاف از سوی آمریکا شنیده و درک می‌شود، تأکید کرد: یکی از مشکلات جدی ۴۷ سال گذشته ما با دولت‌های آمریکا این است که هرگز تلاش نکردند دقیقا مواضع ایران را بشنوند و بفهمند و باور کنند. همیشه تحت تاثیر القائات سازمان‌ جاسوسی اسرائیل یا کسانی که از ایران ناراضی‌اند، بوده‌اند. دولتمردان آمریکا ایران را درک و باور نمی‌کنند. در جنگ‌های اخیر اگر مواضع ایران را باور می‌کردند قاعدتاً نباید جنگ دوازده روزه و چهل روزه را شروع می‌کردند.

رضایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه معاون رئیس‌جمهوری آمریکا گفته امیدوارم آمریکا و ایران بتوانند فصل جدیدی را آغاز کنند و اینکه از نگاه تهران این موضع تا چه اندازه واقع‌بینانه است، گفت: اولین بار نیست که دولتی از طرف آمریکا چنین اظهار نظری می‌کند. ما این توانایی را در آمریکا نمی‌بینیم مگر زمانی که آمریکا از اسرائیل مستقل شود؛ آمریکا تا زمانی که استقلال سیاست خارجی خود را از اسرائیل پیدا نکند بعید است بتواند در این زمینه اقدام جدی انجام دهد؛ ضمن اینکه هر روز فاصله‌ها بیشتر شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه ایران با حل چه مسائلی به این نتیجه می‌رسد که دستیابی به توافق پایدار ممکن است، تاکید کرد: اول دولت آمریکا باید قبول کند ملت ایران دارای حقوقی است و در چارچوب قوانین بین‌المللی حرکت می‌کند و روابطش در چارچوب قوانین بین‌المللی است. مثلا در زمینه توانمندی هسته‌ای در چارچوب معاهده ان‌پی‌تی عمل می‌کنیم و نباید مزاحم ایران بشوند و این برای ما قابل قبول نیست.

رضایی افزود: موضوع بعدی تحریم‌های اقتصادی است که بیش از بیست سال است دولت‌های آمریکا ایران را بدون اینکه تهدیدی علیه آن‌ها باشد تحریم کرده‌اند. مسئله سوم هم مدیریت ایران بر تنگه هرمز است که متعلق به کشور ماست و در نهایت نیز آزادسازی اموال بلوکه باید انجام شود.

فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه در شرایط کنونی، احتمال دستیابی به توافق نهایی چقدر بالاست، اظهار کرد: ما هنوز تغییرات جدی در رفتار ترامپ و تیمش نمی‌بینیم و احساس می‌کنیم دنبال خرید زمان هستند و می‌خواهند مسائل داخلی آمریکا مانند تورم و نرخ بهره بانکی مدیریت شود و مسابقات فوتبال و سپس انتخابات را برگزار کنند. ما هنوز یک اقدام جدی و نقطه تحولی در رفتار آمریکا نمی‌بینیم و بنابراین امید زیادی به اینکه توافق صورت بگیرد، نداریم.

رضایی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر چه اقدامی از سوی اسرائیل و ایالات متحده از نگاه ایران خط قرمز غیرقابل قبول محسوب می‌شود؟، تصریح کرد: اگر کوچکترین تهدیدی علیه ایران از سوی آمریکا یا اسرائیل صورت بگیرد، همانطور که در جنگ رمضان توانایی‌های جدیدی را رونمایی کردیم و جنگنده‌ها و پهپادهای دشمن را سرنگون کردیم و نشان دادیم با تمام توان آمادگی ادامه نبرد را داریم، هشدار می‌دهیم جنگ بعدی مانند جنگ ۴۰ روزه نخواهد بود. مطمئن باشید توانایی‌های جدیدی به صحنه می‌آوریم و ترامپ بداند این‌بار تلفات انسانی وسیعی خواهد داد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مقامات ایرانی درباره مدیریت آینده تنگه هرمز با عمان گفت‌وگو کردند و وضعیت تنگه هرمز در عمل چگونه خواهد شد، گفت: تنگه هرمز هیچ ارتباطی با دولت آمریکا ندارد و مربوط به دو کشور منطقه‌ای است و همه دنیا از آن استفاده می‌کنند و هیچ کشوری حتی اروپایی‌ها نمی‌پذیرند آمریکا بخواهد به تنهایی در تنگه هرمز دخالت کنند.

ایران صاحب این تنگه است و اجازه دخالت آمریکا را نمی‌دهد

فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی گفت: ما به اصرار آمریکا و عبور و مرورشان در تنگه هرمز مشکوک هستیم. مسائل زیست محیطی، امنیت تنگه و بیمه‌ها هزینه‌هایی برای ایران دارد و کسانی که از این تنگه منتفع هستند باید آن را بپردازند. نباید توقع داشت این هزینه از جیب شهروندان ایران پرداخت شود. آمریکا باید اظهار کند هیچ دخالتی در قواعد تنگه هرمز ندارد و این حق طبیعی ایران و عمان است که قواعد را تعیین کنند. آمریکا نباید عمان را از این بابت تهدید کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آمریکا خواهان توقف حمایت ایران از متحدان منطقه‌ای مانند حماس و حزب‌الله است و ایران چه پاسخی به این خواسته می‌دهد، تصریح کرد: حماس و حزب‌الله از سرزمینشان دفاع می‌کنند و به هیچ کشوری حمله نکرده‌اند و در حالی که آمریکا از اسرائیل حمایت مالی و تسلیحاتی افراطی می‌کند و با تمام توان پشت سر رژیمی قرار گرفته که هیچ قانون بین‌المللی را رعایت نمی‌کند و تمام قواعد حقوق بشری را زیر پا می‌گذارد.

رضایی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا ایران خواهان دستیابی به سلاح هسته‌ای است یا نه، تصریح کرد: باید این سوال را از سازمان‌ اطلاعاتی آمریکا بپرسید، چرا ترامپ با وجود انتشار گزارش سازمان اطلاعاتی خودش مبنی بر اینکه ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، به ایران حمله کرد؟ ما همواره اعلام کردیم که دنبال بمب اتم نیستیم و در چارچوب قواعد ان‌پی‌تی عمل کردیم و تمام نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم فعال بوده است. ایران تمام تضمین‌هایی که سایر کشورها در قالب قوانین بین‌المللی داده‌اند را قبلاً داده است و اکنون آنان باید ثابت کنند قصد جاسوسی و خرابکاری ندارند تا شرایط بتواند به روال قبل بازگردد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به پرسشی درباره سلامت رهبر معظم انقلاب، یادآور شد: رهبر ایران سالم، پرانرژی، جوان و پرنشاط هستند و هیچ مشکلی در سلامت‌شان وجود ندارد و سازمان‌های حفاظتی و امنیتی، در پی شهادت حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، محدودیت‌هایی اعمال کرده‌اند. رهبر معظم انقلاب مسائل راهبردی و منافع ملی کشور را حتما نظارت می‌کنند و در همین توافقنامه هم با اینکه ایشان نظر دیگری داشتند اما اجازه شروع مذاکرات را دادند.

رضایی همچنین خطاب به مردم و خانواده‌های آمریکایی گفت: ایران ملت آمریکا را جدای از دولت آمریکا می‌داند. ما به هیچ وجه خواهان این نیستیم ملت آمریکا آزار و اذیت ببینند. ملت آمریکا بداند هیچ تهدیدی و خطری از سوی ملت و دولت ایران علیه ملت آمریکا وجود ندارد ولی ایران در مقابل ارتش آمریکا و تجاوزات دولت آمریکا محکم می‌ایستد و از خود دفاع می‌کند.

وی تصریح کرد: دولت آمریکا و مقاماتش بدانند ملت ایران ملتی بزرگ و تاریخی است و با هیچ تهدیدی از صحنه بیرون نخواهد رفت و از حقوق خود دفاع خواهد کرد. دولت آمریکا از مسیر غلطی که آمده برگردد و راه جدیدی در پیش بگیرد.