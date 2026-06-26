شنیده شدن صدای انفجار در سیریک + جزئیات

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به گزارش تابناک، خبرگزاری صداوسیما از شنیده شدن صدای انفجار در طاهرویه سیریک خبر داد.

بنا بر این گزارش، ساعت ۲۳ و پانزده دقیقه امشب صدای انفجار در اسکله طاهرویی سیریک شنیده شد.

یک منبع آگاه نظامی علت این انفجارها را اصابت پرتابه به محدوده اسکله طاهرویی سیریک بیان کرد.

این منبع آگاه نظامی گفت: حدود ۵ ساعت پیش چند شلیک اخطار از شهرستان سیریک به شناورهای متخلف‌ در تنگه هرمز پرتاب شد.

همچنین شنیده ها از شلیک دو موشک اخطار ساعاتی پیش از حوالی کرپان به سمت تنگه هرمز حکایت دارد.

در همین حال، سنتکام مدعی شد: به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهوزرآمریکا عملیات محدود در جواب شکست آتش بس توسط ایران در ایران آغاز شد.