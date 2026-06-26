شنیده شدن صدای انفجار در سیریک + جزئیات
خبرگزاری صداوسیما از شنیده شدن صدای انفجار در طاهرویه سیریک خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۱۵۹۵| |
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عکس آرشیوی است.
به گزارش تابناک، خبرگزاری صداوسیما از شنیده شدن صدای انفجار در طاهرویه سیریک خبر داد.
بنا بر این گزارش، ساعت ۲۳ و پانزده دقیقه امشب صدای انفجار در اسکله طاهرویی سیریک شنیده شد.
یک منبع آگاه نظامی علت این انفجارها را اصابت پرتابه به محدوده اسکله طاهرویی سیریک بیان کرد.
این منبع آگاه نظامی گفت: حدود ۵ ساعت پیش چند شلیک اخطار از شهرستان سیریک به شناورهای متخلف در تنگه هرمز پرتاب شد.
همچنین شنیده ها از شلیک دو موشک اخطار ساعاتی پیش از حوالی کرپان به سمت تنگه هرمز حکایت دارد.
در همین حال، سنتکام مدعی شد: به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهوزرآمریکا عملیات محدود در جواب شکست آتش بس توسط ایران در ایران آغاز شد.
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باید اعلام کنیم تا اسرائیل جنگ رو تموم نکنه آتش بس بی معنیه اونا جنوب لبنان رو شخم میزنن بعد ما دو تا پهپاد میفرستیم تو منطقه خودمون اینجوری سریع جواب میدن نمیشه که.
ایران باید پاسخ بده وگرنه اینها حضور نظامی و حملات محدود را عادی سازی می کنند و در پوشش اینها ناگهان عملیات بزرگی را ترتیب میدن یا به صورت پیوسته به این طرف و آنطرف حمله می کنند. اینکه ایران مثل غزه و لبنان بشه که رژیم صهیونی هر چند ساعت یکبار بیاد و حمله ای انجام بده و بره اصلا در شان کشوری مثل ایران نیست و از نظر امنیت ملی مشکل بسیار بزرگی است.
با زورگویانی مثل ترامپ اگر مماشات بشه هر بار جسارتشون رو بیشتر می کنند.
با زورگویانی مثل ترامپ اگر مماشات بشه هر بار جسارتشون رو بیشتر می کنند.