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شنیده شدن صدای انفجار در سیریک + جزئیات

خبرگزاری صداوسیما از شنیده شدن صدای انفجار در طاهرویه سیریک خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۱۵۹۵
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11135 بازدید
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۳

شنیده شدن صدای انفجار در سیریک + جزئیات

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک، خبرگزاری صداوسیما از شنیده شدن صدای انفجار در طاهرویه سیریک خبر داد. 

بنا بر این گزارش، ساعت ۲۳ و پانزده دقیقه امشب صدای انفجار در اسکله طاهرویی سیریک شنیده شد.

یک منبع آگاه نظامی علت این انفجارها را اصابت پرتابه به محدوده اسکله طاهرویی سیریک بیان کرد.

این منبع آگاه نظامی گفت: حدود ۵ ساعت پیش چند شلیک اخطار از شهرستان سیریک به شناورهای متخلف‌ در تنگه هرمز پرتاب شد.

همچنین شنیده ها از شلیک دو موشک اخطار ساعاتی پیش از حوالی کرپان به سمت تنگه هرمز حکایت دارد.

در همین حال، سنتکام مدعی شد: به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهوزرآمریکا عملیات محدود در جواب شکست آتش بس توسط ایران در ایران آغاز شد.

 

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شنیده شدن صدای انفجار در شهرستان سیریک
فوری: شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی ساحل سیریک
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
4
2
پاسخ
باید اعلام کنیم تا اسرائیل جنگ رو تموم نکنه آتش بس بی معنیه اونا جنوب لبنان رو شخم میزنن بعد ما دو تا پهپاد میفرستیم تو منطقه خودمون اینجوری سریع جواب میدن نمیشه که.
ناشناس
|
Canada
|
۰۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
6
3
پاسخ
ایران باید پاسخ بده وگرنه اینها حضور نظامی و حملات محدود را عادی سازی می کنند و در پوشش اینها ناگهان عملیات بزرگی را ترتیب میدن یا به صورت پیوسته به این طرف و آنطرف حمله می کنند. اینکه ایران مثل غزه و لبنان بشه که رژیم صهیونی هر چند ساعت یکبار بیاد و حمله ای انجام بده و بره اصلا در شان کشوری مثل ایران نیست و از نظر امنیت ملی مشکل بسیار بزرگی است.

با زورگویانی مثل ترامپ اگر مماشات بشه هر بار جسارتشون رو بیشتر می کنند.
مصطفوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
0
5
پاسخ
اینجوری که برخی از دوستان مسئول ما رفتار میکنن مییترسم حتی اگه توافق هم بهم بخوره بازهم نتونیم به راحتی به اون موقعیتی که قبل از توافق بدست آورده بودیم برسیم. امیدوارم قبل ازینکه دیر بشه دوستان بخودشون بیان.
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