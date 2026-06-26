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روبیو مدعی شد: دستیابی اسرائیل و لبنان به توافق اولیه

مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد که در پی گفت وگوها در واشنگتن، رژیم اسرائیل و لبنان به چارچوب توافق دست یافته‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۱۵۸۰
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روبیو مدعی شد: دستیابی اسرائیل و لبنان به توافق اولیه

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ امروز جمعه به وقت محلی افزود که پس از مذاکرات در واشنگتن، چارچوب یک توافق میان رژیم اسرائیل و لبنان به دست آمده است.

مذاکره‌کنندگان ایالات متحده آمریکا، رژیم صهیونیستی و لبنان پس از پنجمین دور مذاکرات دیپلماتیک، یک چارچوب سه‌جانبه را امضا کردند.

روبیو در مراسم امضای چارچوب این توافق تصریح کرد که دستیابی به این چارچوب (توافق اولیه) آغاز کار است.

وزیر خارجه آمریکا گفت: «این شروع آغاز است. کار زیادی در پیش داریم. امروز نخستین گام است و نخستین گام گاهی دشوارترین گام است.»

وی مدعی شد: مردم لبنان شایسته زندگی در صلح هستند و توافق به دست آمده، گام مهمی در جهت تحقق صلح میان (رژیم) اسرائیل و لبنان محسوب می‌شود.

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