به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، مهدی پاشازاده مدافع سابق تیم ملی و باشگاه استقلال که اکنون به عنوان مربی فعالیت می‌کند، برادر و همسر برادر خود را در تصادف دردناک خودرو از دست داد. اینطور که اعلام شده است روز یکشنبه مراسم تشییع متوفیان از سالن عروجیان به سمت قطعه ۴۷ بهشت زهرا (س) انجام می‌شود.

تابناک، این مصیبت را به بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال تسلیت می‌گوید.