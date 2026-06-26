حادثه هولناک برای ستاره سابق تیمملی و استقلال
مهدی پاشازاده پیشکسوت فوتبال ایران برادر و همسر برادر خود را در سانحهای دلخراش از دست داد.
کد خبر: ۱۳۸۱۵۷۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، مهدی پاشازاده مدافع سابق تیم ملی و باشگاه استقلال که اکنون به عنوان مربی فعالیت میکند، برادر و همسر برادر خود را در تصادف دردناک خودرو از دست داد. اینطور که اعلام شده است روز یکشنبه مراسم تشییع متوفیان از سالن عروجیان به سمت قطعه ۴۷ بهشت زهرا (س) انجام میشود.
تابناک، این مصیبت را به بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال تسلیت میگوید.
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