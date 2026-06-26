دو طوفان شدید در ژاپن / دستور تخلیه به ۲ میلیون نفر

آژانس مدیریت آتش‌نشانی و بلایای طبیعی ژاپن اعلام کرد بیش از دو میلیون نفر از ساکنان ۱۳ استان در مناطق «کینکی» و «کیوشو» تا صبح جمعه با دستور تخلیه روبرو شدند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، مقامات ژاپن امروز (جمعه) اعلام کردند در پی هشدار وقوع دو طوفان و بارندگی های شدید در سراسر نواحی غرب این کشور برای بیش از دو میلیون نفر دستور تخلیه صادر شد.

رسانه‌های محلی به نقل از مقامات گزارش دادند این دو طوفان همراه با باران شدید و خطر سیل و رانش زمین، بسیاری از مردم منطقه را تهدید می‌کند.

آژانس هواشناسی ژاپن هشدار داده است یکی از این طوفان ها موسوم به «هیگوس» احتمال دارد فردا (شنبه) پس از حرکت به سمت شمال از اقیانوس آرام به خشکی برسد، در حالی که طوفان دیگر که «مک کالا» نام گرفته است، امروز به منطقه «آمامی» در جنوب غربی ژاپن نزدیک شده و ممکن است شنبه به سمت «کانتو» حرکت کند.

خبرگزاری «کیودو نیوز» اعلام کرد اگرچه انتظار می‌رود هر دو طوفان پس از نزدیک شدن به ژاپن به طوفان‌های فراحاره‌ای تبدیل شوند اما کارشناسان هواشناسی هشدار دادند این طوفان‌ها همچنان می‌توانند رویدادهای آب و هوایی خطرناکی را در این نواحی به همراه داشته باشند.

آژانس مدیریت آتش‌نشانی و بلایای طبیعی ژاپن اعلام کرد بیش از دو میلیون نفر از ساکنان ۱۳ استان در مناطق «کینکی» و «کیوشو» تا صبح جمعه با دستور تخلیه روبرو شدند.

پس از وقوع رانش زمین در این منطقه، مقامات بالاترین هشدار ایمنی اضطراری سطح ۵ را برای بخش‌هایی از استان کیوتو صادر کردند.

مقامات از ساکنان خواستند که برای اقدام به موقع در صورت مواجهه با سیل ناگهانی، رانش زمین و سایر خطرات مرتبط با طوفان، آماده باشند.