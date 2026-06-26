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لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶؛

کامبک ایران مقابل ژاپن تکمیل نشد/ زور شاگردان پیاتزا در ست پنجم کم شد

شاگردان روبرتو پیاتزا در سومین دیدار خود در هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال در شرایط برابر ژاپن کار را به ست پنجم کشیدند و در شرایطی یک امتیاز گرفتند که دو ست ابتدایی را به این تیم واگذار کرده بودند.
کد خبر: ۱۳۸۱۵۷۱
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والیبال ایران و ژاپن

تیم ملی والیبال ایران در هفتمین دیدارش در رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال برابر ژاپن قرار گرفت و در شرایطی که ناامیدانه بازی را آغاز کرده بود و دو ست ابتدایی را واگذار کرد، اما توانست کار را به ست پنجم بکشاند و در نهایت یک امتیاز بگیرد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار از هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال به میزبانی شهر اورلئان فرانسه از ساعت ۱۸:۳۰ امروز (جمعه) به مصاف ژاپن رفت که در پایان این دیدار با نتیجه ۳ بر ۲ واگذار کرد.

شاگردان روبرتو پیاتزا در شرایطی وارد هفته دوم این رقابت‌ها شدند که هفته نخست به میزبانی اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین‌یی (چین) برگزار شد و دیدارهای ایران در برزیلیا پیگیری شد و حاصل آن یک پیروزی، سه شکست و چهار امتیاز بود. شرایط در هفته نخست پس از روند رو به رشد تیم به گونه‌ای بود که این امیدواری وجود داشت تیم ایران در هفته دوم عملکردی بهتری از خود نشان دهد، اما ترکیب جوان روبرتو پیاتزا و تجربه کم تعدادی از بازیکنان این اجازه را نداد و تیم ملی والیبال ایران در بازی اول و دوم خود از هفته دوم، مقابل فرانسه و آمریکا نیز شکست خوردند. شکست ۳ بر ۲ مقابل فرانسه آغازگر کار بود و پنجشنبه هم آمریکا ۳ بر صفر از سد ایران گذشت تا تیم ایران با اعتماد به نفس پایین مقابل ژاپن قرار بگیرد.

ایران برای بازی با ژاپن تحت فشار زیادی بود و در شرایطی بازی را آغاز کرد که پیاتزا به علی حاجی پورو یوسف کاظمی استراحت داد و به جای آنها از محسن دلاوری و شایان محرابی و پویا آریاخواه را وارد ترکیب کرد. به این ترتیب ترکیب ۱۴ نفره تیم ایران برای مصاف به ژاپن به شرح زیر اعلام شد:

  • پاسور: عرشیا به‌نژاد و علی رمضانی
  • قطر پاسور: محسن دلاوری و پویا آریاخواه
  • دریافت‌کننده قدرتی: مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، مبین نصری، علی حق‌پرست و سید متین حسینی
  • مدافع میانی: محمد ولی‌زاده، سید عیسی ناصری و شایان محرابی
  • لیبرو: محمدرضا حضرت‌پور و حسین حاجی‌کلاته

والیبال ایران و ژاپن

شاگردان روبرتو پیاتزا در این بازی هم کار را ضعیف آغاز کردند. شکست در ست اول و دوم با امتیاز مشابه ۲۵ بر ۱۹ نمایانگر ضعف ایران مقابل ژاپنی‌ها بود. با این حال شاگردان پیاتزا در ست سوم عملکرد بهتری نشان دادند و در سرویس‌ها نیز عملکرد بهتری داشتند که منجر به پیروزی ۲۵ بر ۲۰ شد. ست چهارم هم با برتری محسوس والیبالیست‌های ایران دنبال شد و در شرایطی که ژاپن در تلاش برای پیروزی در سومین ست بود، اما در نهایت با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ به سود ایران خاتمه یافت تا کار به ست پنجم کشیده شود.

در ست پنجم دو تیم پایاپای پیش رفتند و اختلاف تک امتیازی برای تیم ژاپن بود که شاگردان پیاتزا پس از کسب امتیاز هشتم این فرصت را داشتند که از این تیم پیشی بگیرند، اما در نهایت این اتفاق رخ نداد تا ژاپن اختلاف را به عدد ۲ برساند و پیاتزا مجبور به گرفتن وقت استراحت فنی شود. پس از این اقدام تیم ایران توانسته بود اختلاف را هم جبران کند، اما ژاپنی‌ها در امتیاز برابر ۱۱ درخواست بازبینی دادند که مورد موافقت هم قرار گرفت و دوباره اختلاف امتیاز خود را روی عدد ۲ حفظ کردند. بازی در ست پنجم حساس و سرنوشت‌ساز دنبال شد و در نهایت با نتیجه ۱۵ بر ۱۲ به سود ژاپن خاتمه یافت.

شاگردان روبرتو پیاتزا در هفتمین بازی خود متحمل ششمین شکست شدند اما توانستند یک امتیاز از ژاپن بگیرند تا در مجموع هفت امتیازی شوند.

در پایان این دیدار یوکی ایشیکاوا از تیم ژاپن نیز با کسب ۲۲ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن این مسابقه را به دست آورد و علی حق‌پرست هم با کسب ۱۹ پوئن، امتیازآورترین بازیکن ایران در این دیدار بود.

تیم ایران پس از یک روز استراحت برای آخرین بازی خود در هفته دوم آماده می‌شود و روز یکشنبه از ساعت ۱۵ به مصاف کوبا خواهد رفت.

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