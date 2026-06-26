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تکذیب تسلط رژیم اسرائیل بر تپه راهبردی «علی الطاهر»

شبکه المیادین ادعای رژیم صهیونیستی را درباره تسلط بر تپه راهبردی علی الطاهر در جنوب لبنان تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۳۸۱۵۷۰
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تکذیب تسلط رژیم اسرائیل بر تپه راهبردی «علی الطاهر»

به گزارش تابناک، خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین، اعلام کرد که اخبار منتشر شده درباره تسلط ارتش رژیم صهیونیستی بر ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان صحت ندارد و این ادعاهایی است که رژیم اشغالگر آن را منتشر می کند.

این تکذیبیه در پاسخ به ادعای ارتش رژیم صهیونیستی است که امروز اعلام کرد تپه راهبردی علی الطاهر را به کنترل خود درآورده است و حزب الله دیگر نمی تواند از طریق این تپه اسرائیل را تهدید کند.

ارتش اشغالگر همچنین در ادامه یاوه گویی های خود که هیچ تناسبی با واقعیت های میدانی ندارد، حزب الله را تهدید کرد و مدعی شد که معادله تغییر کرده است.

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