تکذیب پیام منتسب به فرمانده نیروی هوافضای سپاه
آنچه فیک نیوزهای اجارهای دشمن منتشر مینمایند به دنبال برهم زدن صفوف متحد ملت میباشند.
کد خبر: ۱۳۸۱۵۶۵| |
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به گزارش تابناک؛ روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن عرض تسلیت ایام عزاداریهای اباعبدالله الحسین و دعوت از عموم افراد جامعه به حفظ انسجام ملی دشمن شکن، پیام منتسب به فرمانده این نیرو را تکذیب نموده و اعلام میدارد اخبار و مواضع فرماندهان سپاه پاسداران از صفحات رسمی سپاه به اطلاع ملت شریف رسانیده می شود و آنچه فیک نیوزهای اجاره ای دشمن منتشر مینمایند به دنبال برهم زدن صفوف متحد ملت می باشند.
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