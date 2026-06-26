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تماس تلفنی وزرای خارجه ایران و انگلیس

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایوِت کوپر، وزیر امور خارجه انگلیس عصر امروز جمعه به صورت تلفنی گفتگو کردند.
کد خبر: ۱۳۸۱۵۶۳
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تماس تلفنی وزرای خارجه ایران و انگلیس

به گزارش تابناک؛ وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت‌وگوی تلفنی، همتای انگلیسی خود را در جریان آخرین روند مذاکرات، پیشرفت‌های حاصل‌شده در اجرای تفاهمات و رایزنی‌های انجام‌شده قرار داد.

طرفین همچنین با بررسی آخرین تحولات دوجانبه و منطقه‌ای ، بر تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک با هدف حمایت از ثبات منطقه‌ای، پیشبرد روند مذاکرات و دستیابی به نتایج مثبت و پایدار تأکید کردند.

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