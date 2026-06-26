ادعای ترامپ درباره نقض آتش بس از سوی ایران!

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: ایران دست‌کم چهار فروند پهپاد انتحاری به سمت کشتی‌هایی که از تنگهٔ هرمز عبور می‌کردند، شلیک کرده است.

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: ایران دست‌کم چهار فروند پهپاد انتحاری به سمت کشتی‌هایی که از تنگهٔ هرمز عبور می‌کردند، شلیک کرده است.

به گفته او، یکی از پهپادها به‌طور مستقیم به عرشهٔ بالایی یک کشتی باری بزرگ و بسیار گران‌قیمت برخورد کرده و خسارت وارد شده، اما کشتی توانسته به راه خود ادامه دهد.

او ادامه داد: ما سه پهپاد دیگر را سرنگون کردیم.

ترامپ مدعی شد: واضح است که این یک نقض غیرمسئولانه توافق ما برای آتش‌بس است.