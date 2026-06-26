محکومیت جنجالی همسر رئیسجمهور کره!
این حکم از سوی دادگاه منطقه مرکزی سئول صادر شد. چند ماه قبل دادگاه تجدیدنظر در پروندهای جداگانه، «کیم کئون هی» بانوی اول سابق را به چهار سال زندان به اتهام دریافت هدایا و کسب سود از طریق دستکاری قیمت سهام محکوم کرده بود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ قاضی «جو سون پیو» گفت: «با توجه به جایگاه همسر رئیسجمهور، او باید بالاترین سطح خویشتنداری و هوشیاری را رعایت میکرد. با این حال، کیم کئون هی این مسئولیت اجتماعی را نادیده گرفت و بارها با سوءاستفاده از نفوذ خود، اشیای ارزشمند را در ازای اعمال نفوذ و واسطهگری برای دیگران دریافت کرد.»
کیم دریافت هدایا را پذیرفته اما همواره ارتباط آنها با اعمال نفوذ یا دریافت امتیاز را رد کرده است. وی از زمان بازداشتش در ماه اوت سال گذشته، در چندین پرونده مختلف محاکمه شده است.
وکلای کیم در بیانیهای، حکم صادرشده را ناشی از شواهد ناکافی دانستند و اعلام کردند که به این رای اعتراض خواهند کرد.
یون سوک یول در آوریل ۲۰۲۵، چند ماه پس از استیضاح به دلیل اعلام کوتاهمدت حکومت نظامی در دسامبر ۲۰۲۴، از مقام ریاستجمهوری برکنار شد. او این اقدام را پس از بنبست سیاسی با مخالفان لیبرال که اکثریت پارلمان را در اختیار داشتند و بخش عمده برنامههایش را متوقف کرده بودند، انجام داده بود.
یون در ژوئیه ۲۰۲۵ بازداشت شد و اکنون در چندین پرونده قضایی محاکمه میشود. او نسبت به حکم حبس ابد به اتهام شورش و همچنین حکم جداگانه ۳۰ سال زندان به اتهام دستور پرواز پهپادها بر فراز پایتخت کره شمالی برای تشدید تنشها و توجیه اعلام حکومت نظامی در داخل کشور درخواست تجدیدنظر داده است.