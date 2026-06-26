عکس: مراسم «رکضة طویریج»در بین‌الحرمین

دسته عزاداری طویریج، آیینی سالانه در روز عاشورا است که در آن عزاداران از شهر طویریج تا حرم امام حسین(ع) در کربلا، غالباً به‌صورت هروله، سوگواری می‌کنند. شرکت‌کنندگان در این مسیر با شعارهایی چون «واحسینا»، «لبیک یا حسین» و «وا ویل علی العباس» عزاداری می‌کنند. درباره پیشینه این مراسم، برخی آغاز شکل کنونی آن را به سید صالح قزوینی نسبت داده‌اند و برخی دیگر ریشه‌اش را به بیش از ۳۰۰ سال پیش و نمادی از حرکت بنی‌اسد برای دفن امام حسین(ع) دانسته‌اند. این آیین در دوره حکومت بعث ممنوع شد، اما پس از سقوط صدام دوباره احیا شد و امروز از بزرگ‌ترین تجمعات عزاداری عاشورا به‌شمار می‌رود.