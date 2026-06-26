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عملیات حساس انهدام مهمات آغاز شد

عملیات انهدام تعدادی مهمات عمل‌نکرده با حضور تیم‌های تخصصی چک و خنثی، از صبح شنبه در حوالی شهرک محمدآباد جهرم آغاز و تا پایان هفته ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۸۱۵۵۵
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عملیات حساس انهدام مهمات آغاز شد

به گزارش تابناک؛ سپاه فجر استان فارس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع شهروندان محترم شهر جهرم می‌رسد، تعدادی مهمات عمل‌نکرده، در هفته آینده با حضور تیم‌های تخصصی چک و خنثی، به‌صورت کنترل‌شده در حوالی شهرک محمدآباد جهرم منهدم خواهد شد.

این عملیات با هدف تأمین ایمنی منطقه و پیشگیری از هرگونه خطر احتمالی، از روز شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ از ساعت ۷:۰۰ صبح تا ۱۲:۰۰ تا آخر هفته انجام می‌شود.

از شهروندان گرامی درخواست می‌شود در صورت شنیدن صدای انفجار در این محدوده، آرامش خود را حفظ کرده و از نزدیک شدن به محل عملیات جداً خودداری کنند.
 

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