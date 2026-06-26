فردا ساعت آغاز به کار در این استان شناور شد

مهدی فراهانی روز جمعه پنجم تیر گفت: با موافقت استاندار محترم البرز و در راستای حمایت از تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و فراهم شدن امکان تماشای دیدار تیم ملی کشورمان مقابل مصر در رقابت‌های جام جهانی برای کارکنان دولت، ساعت آغاز به کار دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌های استان البرز در روز شنبه ششم تیرماه ۱۴۰۵ با دو ساعت شناور و تا ساعت ۹ صبح تعیین شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود: بر این اساس، کارکنانی که از ساعت شناور استفاده می‌کنند، موظف‌اند در پایان همان روز نسبت به جبران ساعات کاری مطابق ضوابط اقدام کنند.

فراهانی گفت: همچنین تأکید می‌شود تمامی جلساتی که از پیش برای روز شنبه در بازه زمانی ۷ تا ۹ صبح برنامه‌ریزی شده‌اند، مطابق برنامه برگزار خواهند شد و به هیچ عنوان نباید به دلیل اجرای ساعت شناور لغو یا به زمان دیگری موکول شوند.

فراهانی گفت: گفتنی است، دستگاه‌های عملیاتی و خدمات‌رسان ضروری از جمله مراکز نظامی و انتظامی، امدادی، آتش‌نشانی، اتفاقات آب، برق و گاز و سایر واحدهای ارائه‌دهنده خدمات ضروری، مطابق روال معمول و بر اساس برنامه کاری مصوب، به ارائه خدمات خواهند پرداخت.

معاون منابع انسانی استاندار البرز در پایان خاطرنشان کرد: این تصمیم با هدف همراهی کارکنان دولت با شور و نشاط ملی و حمایت از ملی‌پوشان فوتبال ایران در این رقابت مهم اتخاذ شده است.