توئیت تهدیدآمیز وزیر جنگ اسرائیل علیه ایران

وزیر جنگ اسرائیل با انتشار توئیتی تهدیدآمیز علیه ایران، ضمن اشاره به حرف‌های فرمانده سپاه قدس، پزشکیان، قالیباف و عراقچی را منشن کرده است.

به گزارش تابناک؛ اسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با انتشار توئیتی نوشت: هرگونه حمله ایران به اسرائیل بزرگترین اشتباه تا کنون خواهد بود. نه تنگه هرمز و نه حملات به غیرنظامیان[!]، اسرائیل را متوقف نخواهد کرد و نیروهای ما آماده‌اند تا کار را تمام کنند

کاتز در این متن ضمن اشاره به حرف‌های فرمانده سپاه قدس، پزشکیان، قالیباف و عراقچی را منشن کرده است.