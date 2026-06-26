صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

توئیت تهدیدآمیز وزیر جنگ اسرائیل علیه ایران

وزیر جنگ اسرائیل با انتشار توئیتی تهدیدآمیز علیه ایران، ضمن اشاره به حرف‌های فرمانده سپاه قدس، پزشکیان، قالیباف و عراقچی را منشن کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۱۵۴۵
| |
5637 بازدید

توئیت تهدیدآمیز وزیر جنگ اسرائیل علیه ایران

به گزارش تابناک؛ اسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با انتشار توئیتی نوشت: هرگونه حمله ایران به اسرائیل بزرگترین اشتباه تا کنون خواهد بود. نه تنگه هرمز و نه حملات به غیرنظامیان[!]، اسرائیل را متوقف نخواهد کرد و نیروهای ما آماده‌اند تا کار را تمام کنند

کاتز در این متن ضمن اشاره به حرف‌های فرمانده سپاه قدس، پزشکیان، قالیباف و عراقچی را منشن کرده است. 

توئیت تهدیدآمیز وزیر جنگ اسرائیل علیه ایران

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
یسرائیل کاتس اسرائیل ایران تهدید ایران رژیم صهیونیستی
آلمان در مسیر تبدیل شدن به قدرت اول نظامی اروپا
۱۰۰۰ کارشناس آمریکایی برای رقیق سازی اورانیوم باید به ایران بروند/ مذاکرات فنی چالش برانگیزتر از تفاهم اولیه است
ایجاد مسیر دریایی جدید از سوی آمریکا در تنگه هرمز؛ مذاکرات جدید ایران و آمریکا در قطر
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تهدید بچه گانه نتانیاهو علیه ایران
کاتس: حتی با مخالفت آمریکا؛ در لبنان می‌مانیم
قدردانی وزیر جنگ اسرائیل از حمایت آمریکا در حمله به ایران
رژیم صهیونیستی: از لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنیم!
تهدید رژیم اسرائیل به ترور خالد مشعل
رژیم اسرائیل در نشست آتی ناتو شرکت می‌کند
اسرائیل بدون آمریکا هم با ایران وارد جنگ می‌شود
پاسخ ایران به تهاجم احتمالی رژیم اسرائیل چیست؟
خطری که ایران را تهدید می‌کند
وزیر خارجه اسرائيل: جلوی ایران را بگیرید
توافق محرمانه اسرائیل و آمریکا در راه است
بنت: ایران باید به‌خاطر حزب‌الله حساب پس دهد
وزیرخارجه اسرائیل: سازمان ملل با حماس همکاری می‌کند!
هشدار وزیر جنگ اسرائیل به ایران!
ادعای جدید درباره نحوه ترور «اسماعیل هنیه»
پاسخ شدید اللحن ایران به تهدید رژیم صهیونیستی
رژیم اسرائیل دست به دامن متحدانش شد
مقام صهیونیست: آمریکا ما را مقابل ایران تنها گذاشت
نتانیاهو تلویحاََ ایران را به حمله پیش‌دستانه تهدید کرد
وزیر جنگ اسرائیل: پیشرفت ایران ما را نگران می‌کند
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
زمان گرانی نان نبود/ سازمان برنامه نمی‌تواند یارانه نان را تأمین کند / فشار نباید از جیب مردم جبران شود  (۳۱۱ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۵۳ نظر)
دهک‌های بالا به نفع دهک‌های پایین حذف شوند  (۱۸۷ نظر)
ساعت بازی ایران و مصر به وقت تهران  (۱۵۳ نظر)
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟  (۱۴۹ نظر)
پایان کابوس تخلیه اجباری/ تمدید خودکار اجاره با مهر تأیید سران قوا  (۱۱۵ نظر)
از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟  (۱۱۴ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است  (۸۸ نظر)
پیام پرویز پرستویی به مزدک میرزایی  (۸۶ نظر)
تساوی ایران و مصر در گام آخر؛ صعود به اما و اگر کشید/ پنالتی از دست رفته و گل مردود علیه آرزوهای ایرانی + فیلم  (۸۲ نظر)
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند  (۸۰ نظر)
اختلال بانکی، گرفتاری مردم و یک پرسش جدی/ آیا پای نفوذ در میان است؟  (۷۷ نظر)
لحظات شلیک از پشت صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران را ببینید  (۷۴ نظر)
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف  (۷۱ نظر)
tabnak.ir/005nOz
tabnak.ir/005nOz