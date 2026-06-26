توئیت تهدیدآمیز وزیر جنگ اسرائیل علیه ایران
وزیر جنگ اسرائیل با انتشار توئیتی تهدیدآمیز علیه ایران، ضمن اشاره به حرفهای فرمانده سپاه قدس، پزشکیان، قالیباف و عراقچی را منشن کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۱۵۴۵| |
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به گزارش تابناک؛ اسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با انتشار توئیتی نوشت: هرگونه حمله ایران به اسرائیل بزرگترین اشتباه تا کنون خواهد بود. نه تنگه هرمز و نه حملات به غیرنظامیان[!]، اسرائیل را متوقف نخواهد کرد و نیروهای ما آمادهاند تا کار را تمام کنند
کاتز در این متن ضمن اشاره به حرفهای فرمانده سپاه قدس، پزشکیان، قالیباف و عراقچی را منشن کرده است.
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