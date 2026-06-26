تنگه هرمز هنوز قیمت نفت را تعیین میکند
پس از هشدار سپاه به تردد بدون هماهنگی از تنگه هرمز، قیمت نفت طی چند ساعت ۲.۶۸ دلار گران شده است.
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بررسی نمودار روند قیمت نفت نشان میدهد که درست چند دقیقه پس از هشدار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روند قیمت نفت افزایشی شده است.
بهای نفت برنت در آن ساعات از ۷۳.۱۳ دلار به ۷۵.۸۱ دلار در هر بشکه رسیده است.
پس از اینکه عمان دیروز اعلام کرد با سازمان بینالمللی دریانوردی در حال همکاریست تا یک مسیر دریایی موقت ایجاد کند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داد تنها مسیر امن همان مسیر ایرانیست و با شناورهای متخلف برخورد میشود.
پس از هشدار، کشتیها شروع به تغییر مسیر دادند و یک کشتی متخلف هم در سواحل عمان در تنگه هرمز هدف قرار گرفته شد.
حالا مدیریت آبراه خلیجفارس هم میگوید، تبعات عبور از مسیرهای غیرمجاز برعهده مالک، بهرهبردار و فرمانده شناور است.
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