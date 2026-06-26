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شیخ نعیم قاسم: پروژه آمریکایی صهیونیستی را در لبنان شکست دادیم

دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم روز عاشورای حسینی تصریح کرد که ملت لبنان با الهام از واقعه عاشورا، پروژه آمریکایی- صهیونیستی برای حذف موجودیت حزب الله را شکست دادند.
کد خبر: ۱۳۸۱۴۸۶
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شیخ نعیم قاسم: پروژه آمریکایی صهیونیستی را در لبنان شکست دادیم

به گزارش تابناک به نقل از المیادین، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود به مناسبت عاشورای حسینی، این روز را نماد تاریخ در فداکاری، بخشش و جاودانگی است. وی گفت که صحنه عاشورایی بسیج واقعی انقلابی است که معادله را تغییر می‌دهد و طاغوت‌ها را سرنگون می‌کند.

 

شیخ قاسم با تاکید بر اینکه امانت شهدا، مجروحان و اسرا امانتی بر گردن ماست و ما از آنچه برای آن فداکاری کردند، محافظت خواهیم کرد، افزود: ما دیگر با کربلای تاریخی رو‌به‌رو نیستیم، بلکه با کربلای متصل از تاریخ به حال و آینده رو‌به‌رو هستیم.

 

دبیرکل حزب الله لبنان خاطرنشان کرد: ما با جنگی برای از بین بردن موجودیت حزب‌الله و بستر مردمی آن و شهروندان مرتبط با آن در لبنان رو‌به‌رو شدیم.

 

شیخ قاسم ادامه داد که رژیم صهیونیستی در لبنان حضور دارد، زیرا می‌خواهد آن را در چارچوب پروژه «اسرائیل بزرگ» اشغال کند و مقاومت به دلیل تجاوز و اشغالگری به وجود آمد.

 

دبیرکل حزب الله تجاوز زمینی، دریایی و هوایی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان را یک جنگ بزرگ و خطر بزرگی دانست که آنها برای از بین بردن موجودیت حزب الله، جنگ را آغاز کرده‌اند.

 

وی تصریح کرد که مردم لبنان با موضع کربلایی توانستند این تجاوز را متوقف کنند و به دستاورد بزرگی برسند.

 

شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: ما پروژه اسرائیلی-آمریکایی را شکست دادیم و وارد مرحله جدیدی شدیم و هر کس می‌خواهد کاری انجام دهد، باید بر اساس این مرحله جدید عمل کند.

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