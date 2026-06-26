به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ در ادامه رقابت‌های جام‌جهانی ۲۰۲۶ و با پیگیری این مسابقات تا این لحظه، ۱۹ تیم حضورشان را در مرحله بعدی قطعی کرده و به دنبال تدارک لازم برای بازی‌های خود در یک شانزدهم هستند.

بر اساس بازی‌های انجام شده تیم‌های ملی مکزیک، آفریقای جنوبی، سوئیس، کانادا، برزیل، مراکش، آمریکا، استرالیا، آلمان، ساحل عاج، هلند، ژاپن، فرانسه، نروژ، آرژانتین و کلمبیا به دور حذفی راه یافتند.

همچنین تیم‌های بوسنی، سوئد و اکوادور نیز جواز حضور در این مرحله را به دست آورده‌اند. پاراگوئه نیز به احتمال بسیار زیاد راهی دور حذفی می‌شود، مگر اینکه اتفاق بسیار عجیبی در دیدار‌های باقی مانده سایر گروه‌ها رخ دهد.

گفتنی است، در مرحله یک شانزدهم نهایی تا این لحظه ۴ دیدار قطعی شده که بر این اساس آفریقای جنوبی با کانادا، برزیل با ژاپن، هلند با مراکش و آمریکا با بوسنی دیدار خواهند کرد. برنامه سایر دیدار‌ها با تکمیل شدن تیم‌های صعود کننده، مشخص خواهد شد.