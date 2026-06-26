فدراسیون فوتبال ایران نگرانی‌ها و موضع خود در خصوص حواشی احتمالی بازی با مصر را به اطلاع فیفا رسانده است.

واکنش فدراسیون به حواشی دیدار ایران و مصر

به گزارش تابناک؛ بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به پرسش رسانه‌های بین‌المللی درباره موضع ایران نسبت به احتمال برگزاری مراسم یا فعالیت‌های تبلیغاتی غیرفوتبالی در حاشیه دیدار فردا برابر مصر اعلام کرد:

«فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران نگرانی‌ها و موضع خود را از طریق نامه‌ها و نشست‌های متعدد به صورت رسمی به فیفا اعلام کرده است. فیفا نیز به هر دو تیم شرکت‌کننده اطمینان داده است که هیچ‌گونه مراسم یا فعالیت تبلیغاتی مرتبط با این موضوع در داخل ورزشگاه یا به عنوان بخشی از برنامه رسمی مسابقه برگزار نخواهد شد. در عین حال، فیفا تأکید کرده است که تماشاگران با هر گرایشی می‌توانند برای تماشای مسابقه در ورزشگاه حضور داشته باشند.

ایران و مصر دو کشور مسلمان با اشتراکات عمیق فرهنگی و مذهبی هستند و دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی دو فدراسیون، بازتاب‌دهنده ارزش‌ها و باور‌های مشترک مردم دو کشور است. موضع ایران این است که هیچ‌گونه مراسم یا فعالیت تبلیغاتی مرتبط با این پروژه نباید در داخل ورزشگاه یا به عنوان بخشی از فضای مسابقه برگزار شود. این موضع از طریق مجاری رسمی به فیفا اعلام شده است.

معتقدیم فیفا باید در تصمیم‌گیری درباره فضای مسابقه و نحوه برگزاری برنامه‌های داخل ورزشگاه، دیدگاه‌ها و نگرانی‌های تیم‌های شرکت‌کننده را مدنظر قرار دهد. فیفا از موضع مشترک هر دو کشور مطلع و متعهد شده اقدامات لازم را برای اطمینان از عدم برگزاری هرگونه مراسم یا فعالیت تبلیغاتی مرتبط در داخل ورزشگاه یا به عنوان بخشی از محیط رسمی مسابقه انجام دهد».

فدراسیون فوتبال ایران همچنین بیانیه‌ای درباره پوشش فضای رسانه‌ای در سیاتل پیش از بازی با مصر منتشر کرد. در این بیانیه آمده است: «بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران با ابراز تأسف از برخی رفتار‌های صورت‌گرفته در جریان رقابت‌های جام جهانی، اعلام می‌کند که محدودیت‌های ایجادشده برای پوشش حرفه‌ای اخبار تیم ملی، عملاً امکان انعکاس دقیق، مستقیم و بی‌واسطه واقعیت‌های موجود در شهر سیاتل را تحت تأثیر قرار داده است.

در حالی که دولت ایالات متحده از صدور روادید برای اعضای بخش رسانه‌ای تیم ملی ایران خودداری کرده، همزمان شاهد حضور شبه‌رسانه‌ای با سابقه فعالیت‌های آشکار ضدایرانی در اطراف تیم ملی، از جمله هتل محل اقامت کاروان ایران و نشست خبری هستیم؛ رسانه‌ای که بدون داشتن مجوز رسانه‌ای فیفا با تمرکز بر اقدامات و تجمع محدود عده‌ای خاص -آن هم در شرایطی که این افراد از حمایت نیرو‌های پلیس آمریکا برخوردار هستند- تلاش می‌کند تصویری خلاف واقع از فضای پیرامون تیم ملی ارائه دهد.

این در حالی است که در ساعات حضور تیم ملی ایران در سیاتل، صد‌ها تن از هموطنان ایرانی با حضور در محل اقامت تیم ملی و سردادن شعار «ایران، ایران» حمایت گسترده و پرشور خود را از ملی‌پوشان به نمایش گذاشته‌اند، اما این صحنه‌ها و واقعیت‌های میدانی، عمداً توسط این رسانه سانسور شده است».

تیم ملی فوتبال کشورمان در آخرین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، از ساعت ۶:۳۰ فردا (شنبه - به وقت تهران) در سیاتل به مصاف مصر خواهد رفت.