شورای امنیت قطعنامه تمدید مأموریت نیروی ناظر سازمان ملل در جولان را تصویب کرد
شورای امنیت سازمان ملل متحد، به اتفاق آرا قطعنامهای را مبنی بر تمدید مأموریت «نیروی ناظر سازمان ملل برای تفکیک قوا» (آندوف - UNDOF) در بلندیهای جولان سوریه، تصویب کرد.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ابراهیم علبی، نماینده دائم سوریه در سازمان ملل، طی سخنانی در جلسه شورای امنیت اظهار داشت: «درخواست سوریه برای افزایش بودجه نیروی ناظر سازمان ملل جهت تفکیک قوا، حاوی معانی بسیار مهمی است؛ چرا که کشوری که به دنبال درگیری باشد، خواهان نظارت دقیق بر توافقنامه تفکیک قوا نیست.»
به نقل از النشره، وی افزود: «اسرائیل بر اساس گزارشهای ارائهشده به شورای امنیت، همچنان به نقض توافقنامه ۱۹۷۴ ادامه میدهد.»
علبی در ادامه تصریح کرد: «اظهارات اخیر اسرائیل مبنی بر اینکه هرگز از اراضی سوریه عقبنشینی نخواهد کرد، نگرانکننده است؛ بهویژه در زمانی که ایالات متحده در دولت دونالد ترامپ، در حال میانجیگری میان سوریه و اسرائیل است.»
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