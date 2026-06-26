قلعهنویی: همه مصریها را کنترل میکنیم نه فقط صلاح
به گزارش تابناک، امیر قلعهنویی در نشست خبری پیش از دیدار مقابل مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: اعتقاد ما این است که تیم ملی مصر، تیمی با برنامه است و علاوه بر محمد صلاح، بازیکنان بزرگ و باکیفیت دیگری هم در اختیار دارد. قطعاً اطلاع دارید که آنها در سه بازی قبلی خود پنج گل به ثمر رساندهاند. یکی از این مسابقات نیز دیدار دوستانه مقابل برزیل بوده که نشان میدهد مصر علاوه بر صلاح، بازیکنان خطرناک دیگری هم دارد.
وی ادامه داد: برنامه ما این است که بتوانیم کل تیم مصر را کنترل کنیم، نه فقط یک بازیکن را. هدف ما این است که بازی را کنترل کرده و به آنچه مدنظرمان است برسیم.
قلعهنویی درباره شرایط حریف گفت: مصر تیمی است که مربی خوبی دارد، با برنامه بازی میکند و بازی به بازی بهتر شده است. ما هم شرایطی مشابه مصر داشتیم؛ چون دیر به مسابقات اضافه شدیم و با یکسری مشکلات مواجه بودیم، اما فکر میکنم برای این مسابقه از نظر آمادگی فنی و تاکتیکی شرایط بهتری نسبت به گذشته داریم.
سرمربی تیم ملی در پاسخ به این پرسش که آیا برای کسب تساوی و صعود بهعنوان تیم سوم جدول وارد زمین خواهید شد، تصریح کرد: حساسیت این بازی را همه میدانند و تمام دنیا از اهمیت آن آگاه است. ما از چند منظر این مسابقه را بررسی میکنیم، چون فوتبال تا حد زیادی شبیه شطرنج است. علاوه بر اینکه باید به حرکتهای خود توجه داشته باشید، باید حرکات حریف را هم زیر نظر بگیرید.
وی افزود: در طول مسابقه کوچینگ داریم و این موضوع به ما کمک میکند. برای شروع بازی برنامه مشخصی داریم، اما پس از آن با توجه به روند مسابقه تصمیم میگیریم که چگونه بازی را پیش ببریم. واقعیت فوتبال از زمانی آغاز میشود که داور سوت شروع مسابقه را به صدا درمیآورد و فکر میکنم نسبت به دو بازی قبلی، هم از نظر فنی و هم از نظر بدنی شرایط بهتری خواهیم داشت.
قلعهنویی درباره شرایط احتمالی متفاوت در دیدار ایران و مصر نسبت به دو بازی قبلی، با توجه به احتمال برگزاری برنامههایی مرتبط با همجنسگرایان، عنوان کرد: تمام فکر و ذکر ما این است که به فوتبال و زیباییهای آن فکر کنیم. به مردم کشور و موفقیت تیم ملی فکر میکنیم و به چیزی جز این مسائل توجه نداریم. تمام تلاش ما این است که ملت ایران را خوشحال کنیم. زمانی که مسابقه آغاز شود، تمام تمرکز ما روی زمین مسابقه خواهد بود و با اتفاقات بیرون از زمین کاری نداریم. بازیها آنقدر دشوار هستند که فکر نمیکنم تمرکزی برای مسائل خارج از زمین باقی بماند. آمدهایم نماینده ملت ایران باشیم و به چیزی جز این فکر نمیکنیم.
سرمربی تیم ملی در پاسخ به سؤال خبرنگار مصری درباره دیدار با مصر گفت: خوشحالم که فردا دو تیمی مقابل هم قرار میگیرند که هر دو دارای تمدن، فرهنگ و افتخارات کهن در جهان هستند. کشورهای ایران و مصر قدمت تاریخی بسیار زیادی دارند. مشکلاتی که در این مدت داشتیم، روی رفتار بدنی و تیمی ما تأثیر گذاشته است و اگر غیر از این بگویم، حرف غیرفنی زدهام. با این حال تلاش میکنیم بر این مشکلات غلبه کنیم. دو مسابقه قبلی به ما برای دیدار فردا کمک کرده و نسبت به آن بازیها سازگاری بیشتری پیدا کردهایم.
وی ادامه داد: مصر را در تورنمنت العین، مسابقات دوستانه اخیر و همچنین دو دیدار اخیرش در جام جهانی زیر نظر داشتیم و میدانیم تیمی بابرنامه و خطرناک است. همانطور که نقاط قوت زیادی دارد، نقاط ضعفی هم دارد که با کار روی بازیکنان خودمان تلاش میکنیم از آنها استفاده کنیم.
قلعهنویی در ادامه و در پاسخ به سؤال خبرنگاران عربزبان درباره تقابل با حسام حسن، سرمربی مصر، اظهار داشت: تقریباً همسن او هستم و بازیهای او و برادرش را به خوبی به یاد دارم. آنها افتخارات زیادی برای تیم ملی مصر و کشور بزرگشان به دست آوردند و در جام ملتهای آفریقا و جام جهانی نمایشهای بسیار خوبی داشتند. هم از او، هم از برادرش و هم از تیم فعلی مصر شناخت لازم را داریم.
وی افزود: قیاس تیمها درست نیست. ما مصر را تیمی متفاوت از بلژیک و نیوزیلند میدانیم. هر مسابقه حکم یک فینال را دارد و حتی میتواند تاریخساز باشد. بعد از دیدار با بلژیک، کمترین زمان ممکن را برای ریکاوری در اختیار داشتیم، اما تمام انرژی خود را برای رسیدن به پیروزی گذاشتیم. امیدوارم علاوه بر کسب نتیجه مطلوب، شاهد یک بازی باکیفیت نیز باشیم.
سرمربی تیم ملی بار دیگر درباره فضای متفاوت بازی فردا گفت: تمرکز ما فقط روی فوتبال است و درباره موضوعاتی که در دین ما ممنوع است، صحبت نمیکنیم. تنها میخواهیم درباره زیباییهای فوتبال حرف بزنیم.
قلعهنویی تصریح کرد: در این مسابقه حقی به ما داده شد که در دو دیدار قبلی از آن برخوردار نبودیم. نمیخواهم از واژه «اذیت» استفاده کنم، اما در دو بازی گذشته فقط ۱۶ ساعت فرصت داشتیم و طبیعی بود که شرایط سختی داشته باشیم. اکنون شرایط ما نسبت به دو مسابقه قبلی بهتر است.
وی بار دیگر درباره برنامههای تیمش برای مهار قدرت هجومی مصر گفت: برای توان هجومی مصر برنامه داریم، اما در جریان مسابقه و با توجه به شرایط بازی تصمیم میگیریم چه رفتاری داشته باشیم. هم برای خود مسابقه برنامهریزی کردهایم و هم برای سایر نتایج احتمالی، اما تصمیمهای نهایی را باید در همان لحظه و متناسب با روند بازی بگیریم.
سرمربی تیم ملی درباره کمکهای فیفا نیز اظهار داشت: آنچه حق ما بود، به ما داده نشد. البته میدانیم جانی اینفانتینو تلاش کرد تا مشکلات ما کمتر شود، اما از تشویق و حمایت ویژه خبری نبود. انتظار داشتیم رفتاری با تیم ملی ایران شود که عدالت رعایت شود. به نظر من باید واژه «تشویق» در مورد ایران تغییر کند. با این حال میدانیم اینفانتینو از حدود ۶ ماه قبل در تلاش بود مسائل را حلوفصل کند، اما شاید او و فیفا هم انتظار نداشتند چنین اتفاقاتی رخ دهد.
قلعهنویی در پایان خاطرنشان کرد: باعث خوشحالی است که این تعداد خبرنگار عربزبان در این نشست حضور دارند. شرایط آبوهوایی احتمالاً تأثیر زیادی روی مسابقه نخواهد گذاشت، زیرا در تیخوانا نیز تجربه بازی در چنین شرایطی را داشتهایم و میدانیم احتمال بارندگی اندکی در زمان برگزاری مسابقه وجود دارد.