عکس: مراسم عزاداری عاشورا در دفاتر مراجع تقلید
همزمان با فرارسیدن روز عاشورای حسینی، مراسم عزاداری و سوگواری سیدالشهدا(ع) در دفتر مرحوم آیتالله العظمی صانعی برگزار شد. همچنین در دفاتر حضرات آیات نوری همدانی و شبیری زنجانی نیز آیینهای عزاداری این روز با حضور سوگواران برپا شد.
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برچسبها:عکس خبری محرم مراجع تقلید عاشورا
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