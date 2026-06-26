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کد خبر: ۱۳۸۱۴۳۸
بازدید: ۲۶۰۸

عکس: مراسم عزاداری عاشورا در دفاتر مراجع تقلید

همزمان با فرارسیدن روز عاشورای حسینی، مراسم عزاداری و سوگواری سیدالشهدا(ع) در دفتر مرحوم آیت‌الله العظمی صانعی برگزار شد. همچنین در دفاتر حضرات آیات نوری همدانی و شبیری زنجانی نیز آیین‌های عزاداری این روز با حضور سوگواران برپا شد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری محرم مراجع تقلید عاشورا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.