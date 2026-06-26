عکس: مراسم عزاداری عاشورا در دفاتر مراجع تقلید

همزمان با فرارسیدن روز عاشورای حسینی، مراسم عزاداری و سوگواری سیدالشهدا(ع) در دفتر مرحوم آیت‌الله العظمی صانعی برگزار شد. همچنین در دفاتر حضرات آیات نوری همدانی و شبیری زنجانی نیز آیین‌های عزاداری این روز با حضور سوگواران برپا شد.