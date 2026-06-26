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کد خبر: ۱۳۸۱۴۳۱
بازدید: ۲۳۹۰

عکس: دیدار تیم های ملی والیبال ایران – آمریکا

تیم ملی والیبال ایران در ادامه رقابت‌های هفته دوم لیگ ملت‌ها، در دومین دیدار خود در شهر اورلئان فرانسه برابر تیم ملی آمریکا قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد. شاگردان روبرتو پیاتزا در این مسابقه نزدیک، ست‌های اول تا سوم را به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۰ و ۳۱ بر ۲۹ واگذار کردند تا پنجمین شکست خود در این فصل را تجربه کنند. آمریکا نیز با این پیروزی، ۱۵ امتیازی شد. عکس: پیام ثانی

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی والیبال ایران آمریکا لیگ ملت‌های ۲۰۲۶
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.